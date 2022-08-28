الزكاة.. شروط خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

إن هيئة الجمارك والزكاة والضريبة بالمملكة العربية السعودية (زاتكا ) قد بينت أن عملية بيع المركبات المستعملة تخضع للضريبة الخاصة بالقيمة المضافة ولكن بشرطين، وذلك بحاله بيع المعرض أو فرد مسجل بالنظام الخاص بالقيمة المضافة، وسنوضح فيما يلي شروط خضوع بيع المركبات المستعملة لهذه الضريبة.

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وقد بينت هذه الهيئة أنه بحالة بيع شخص لمركبات مستعملة، فإن عملية البيع هذه لا تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، بشرط ألا يكون لهذا الشخص لا يمارس أي نشاط اقتصادي لشخص آخر أو لمنشأة، كما أكدت زاتكا أيضًا أن أقل عام صنع للسيارة يسمح بولوجها المملكة العربية السعودية هو 2017 ميلاديًا، بشرط أن تطابق المعايير الاقتصاد الخاص بالوقود والمواصفات السعودية، ويتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من إجمالي قيمة السيارة، ويتم احتساب هذه الضريبة بنسبة الـ15% على إجمالي سعر السيارة بجانب الرسوم الخاصة بالجمارك.

شروط خضوع السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة

إن عملية بيع المركبات المستعملة يخضع لضريبة القيمة المضافة بشرطين، ويتمثل هذان الشرطان فيما يلي :

أن تكون المركبة مباعه من خلال معرض تم تسجيله بالضريبة.

أن تباع المركبة بواسطة فرد مسجل بالنظام الخاص بالضريبة.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الجمارك والزكاة السعودية قد أكدت أن انتهاءالتأمين المتعلق بالسيارة لا يمنع صاحبها من السفر بالمركبة إلى خارج البلاد، بجانب تأكيد الهيئة على المحافظة على الالتزام بالقوانين والتشريعات المطبقة سواء بالسعودية أو خارجها، وأوضحت الهيئة أيضًا أن الأفراد المسجلين بنظام المتعلق بضريبة القيمة المضافة يلزمون بتحصيل الضريبة، حيث تحصل هذه الضريبة ثم تورد للهيئة، بينما الأفراد الغير مسجلين بهذا النظام فليس لهم حق في إجراء عملية التحصيل.

وبذلك نكون قد بينا جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بخضوع بيع المركبات المستعملة لضريبة القيمة المضافة.