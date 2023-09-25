الرياض تضيء بألوان السينما: منتدى الأفلام السعودي يجمع نجوم الشاشة

تتجه هيئة الأفلام السعودية لإطلاق الدورة الأولى من أول فعالية سينمائية تقام في مدينة الرياض، وهي “منتدى الأفلام السعودي”، ويشارك في هذا المنتدى حوالي 100 مشارك و50 متحدثًا أساسيًا.

فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأفلام المصدر: العربية

الهدف من هذا المنتدى هو تحقيق تحول كبير في صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية، بحيث تصبح جزء رئيسي من الاقتصاد، وستكون فرصة للمستثمرين والمبدعين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات.

التفاصيل حول فعاليات المنتدى

ستقام فعاليات المنتدى في صالة معارض بوليفارد سيتي، وذلك في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2023، وستشمل فعاليات المنتدى على ورش عمل وأقسام مختلفة مثل: منطقة الإلهام، منطقة الابتكار، منطقة التجارب، منطقة الأعمال، معرض الوجهات.

ستشارك في المنتدى شخصيات بارزة في صناعة الأفلام مثل رشا الإمام، محمد حفظي، أندرو بارنسلي.

تصريحات الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية، المهندس عبدالله آل عياف، يعتبر المنتدى إضافة قوية لصناعة الأفلام، حيث يوفر منصة لجميع أطراف صناعة الأفلام للتواصل.