الرياض: تصادم واحتراق سيارة بملف على طريق الإمام مسلم للواجهة

تجددت المطالبات مرة أخرى من قبل عدد من سكان الأحياء الواقعة على طريق الإمام مسلم جنوب العاصمة السعودية الرياض، والتي تتمثل في سرعة الانتهاء من تطوير مشروع الطريق الذي يتصل بجسر الباقرة، والذي تم الانتهاء منه قبل عدة سنوات وافتتاحه أمام قاصدي هذا الطريق العاصمي.

وقد بقي الطريق، بحسب ما ذكره الأهالي، يعاني من الإهمال من غياب الأرصفة والمداخل المنظمة لحركة المرور، مما جعله خطرا ينتظر كل من يمشي فيه بسيارته.

وقد لفتوا الانتباه إلى أن آخر الحوادث التي شهدها هذا الطريق التي وقعت يوم أمس الثلاثاء، عندما احترقت سيارة نتيجة اصطدامها مع سيارة أخرى وكانت النتيجة أن النيران التهمت السيارة بالكامل.

ومن جانبهم، فقد بين السكان أن كل ما يرونه على مدار السنوات الماضية هو انتقال الصبات والكتل الخرسانية الخاصة بالحماية التابعة للشركات من موقع إلى موقع آخر دون أن ينتهوا من تكملة الطريق، موضحين أنهم كانوا يأملون في الانتهاء من مشروع جسر الباقرة حتى يتم رصف وسفلتة الجزئ الذي يمتد من صناعية الشفاء حتى تشليح الحائر، والذي يقوم بخدمة عدد كبير من الأحياء في هذه المنطقة؛ ومن هذه الأحياء، بدر، وعريض، والحائر والغنامية، والقادمين من أحياء جنوب مدينة الرياض.

ومن جانبه، كان المجلس البلدي في وقت سابق قد منح الأمانة مهلة أربعة أشهر وذلك، قبل انتهاء دورته في معالجة عشرة مداخل و55 طريقا بالعاصمة السعودية؛ ومنها طريق الإمام مسلم، وذلك بعد أن ورد للمجلس شكاوى كثيرة حيال هذا الطريق من المواطنين الذين قاموا بالتعبير خلال تلك الشكاوى عن معاناتهم اليومية من هذا الطريق، وأثر هذا الموضوع على السلامة المرورية بالمنطقة وأيضا حتى يتم الحفاظ على الأرواح والممتلكات.