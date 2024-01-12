أخبار السعودية

الرياض تشهد أجواء دافئة خلال النهار

أحمد مراد

أوضح خبير الأرصاد الجوية، ومحلل أحوال الطقس والمناخ، عادل القازنلي، أن العاصمة السعودية، الرياض، سوف تشهد اليوم نهاراً دافئا نوعا ما.

طقس الرياض دافئ نهارا

وستشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي وسط المملكة- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بقناة الإخبارية، وقال القازنلي أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بدرجات طفيفة على المناطق الشمالية والغربية، والشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

وصرح القازنلي بأن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي عما كانت عليه خلال الأيام السابقة على مناطق وسط وشرق المملكة، وسيكون ذلك مع تغير اتجاه الرياح إلى الجنوب وتجانس حجم الهواء.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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