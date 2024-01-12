الرياض تشهد أجواء دافئة خلال النهار

أوضح خبير الأرصاد الجوية، ومحلل أحوال الطقس والمناخ، عادل القازنلي، أن العاصمة السعودية، الرياض، سوف تشهد اليوم نهاراً دافئا نوعا ما.

وستشهد درجات الحرارة ارتفاع تدريجي وسط المملكة- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بقناة الإخبارية، وقال القازنلي أنه سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بدرجات طفيفة على المناطق الشمالية والغربية، والشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي: غدا ستشهد الرياض أجواء دافئة خلال النهار #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SEGBaY7NBs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2024

وصرح القازنلي بأن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بشكل تدريجي عما كانت عليه خلال الأيام السابقة على مناطق وسط وشرق المملكة، وسيكون ذلك مع تغير اتجاه الرياح إلى الجنوب وتجانس حجم الهواء.