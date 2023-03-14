الرياض تستضيف معرض ترك إكسبو 2023 يوم الأحد المقبل

من المقرر أن تستضيف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية أول معرض متخصص في المنتجات التصديرية التركية، وسيكون هذا في الفترة الممتدة من تاريخ يوم الأحد 19 مارس إلى غاية 21 من الشهر الحالي، وسيشهد مشاركة حوالي 150 شركة تركية، وهذه الاستضافة ستكون برعاية وزير التجارة السعودي ماجد القصبي ومحمد موش وزير التجارة في تركيا.

ما هي منتجات المعرض

سيقام معرض ترك إكسبو في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحيث ستكون هذه المرة الأولى التي يقام فيها في السعودية، كما سيتم عرض العديد من المنتجات التقنية الصناعية، بالإضافة إلى منتجات التعبئة والتغليف والأزياء أيضا، ومنتجات الجمال والتنطيف والأثاث والمنتجات المنزلية بأنواعها، والأغذية والأجهزة الإلكترونية والصناعية والمنتجات الطبية والأدوية.

بالنسبة لمواعيد فتح الأبواب للجمهور سيكون من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة مساء بتوقيت السعودية طوال الأيام الثلاثة التي سينعقد فيها، وبالنسبة للمتخصصين في المملكة يمكنهم أن يسجلوا كزوار من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي www.turkexpo.com.fr أو التسجيل من خلال منصة كوزموس كونكت من أجل الاجتماع بالعارضين في ترك إكسبو 2023.

مبادرات مشتركة

صرّح عادل بيليستر رئيس مجلس الإدارة المنسق لاتحادات مصدري المعادن ومنتجات المناجم في مدينة اسطنبول بأن المملكة العربية السعودية وتركيا قد قامتا باتخاذ كل الخطوات والمبادرات لتحسين العلاقات بينهما، كما أبدى ثقته في تحقيق التطورات الإيجابية في الأيام القادمة.

أهداف المعرض

إنّ معرض ترك إكسبو 2023 الذي سيقام بعد أيام قليلة في السعودية يلقى دعما تاما من اتحاد الغرف التجارية السعودية، هذا بالإضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ومن أبرز أهدافه نذكر لكم: