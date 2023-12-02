الرياض تستشرف المستقبل مع استضافة إكسبو 2030.. ما هو “إكسبو” وكيف سيؤثر على الرياض؟

معرض “إكسبو” هو حدث دولي يقام كل 5 سنوات، في دول مُختلفة حول العالم وهو بمثابة قرية كونية مصغرة، حيث يتم تخصيص جناح لكل دولة من الدول المشاركة في المعرض، ويعد ميزة إقتصادية كبيرة للدولة المُستضيفة حيث يعود عليها بربح كبير بعد الاستضافة نتيجة جذبه لملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، وبذلك يساهم في نمو إقتصاد الدولة المُستضيفة، ويهدف إكسبو الى عرض أحدث التقنيات والمنتجات والابتكار من جميع أنحاء العالم.

شعار إكسبو 2030 الرئيسي مضاف إليه الشعارات الفرعية بواسطة الكاتب _ المصدر: وكالة الأنباء السعودية

لذلك يعد “إكسبو” فرصة إقتصادية كبيرة للدولة المُستضيفة، خاصةً أنه يستمر فترة طويلة لمدة 6 أشهر، يجذب خلالها ملايين الزوار، ويتم تنظيمه من قبل ملايين المشاركين، الذين يتواجد بينهم الشركات والحكومات والمنظمات الدولية، فضلاً عن العائد الإقتصادي فهو فرصة مميزة لتعريف العالم بحضارة وثقافة وعِلم الدولة المُستضيفة.

فوز المملكة العربية السعودية بإستضافة معرض إكسبو 2030

وقد فازت المملكة العربية السعودية باستضافة “إكسبو 2030″، الذي سيقام في مدينة الرياض، وجاء فوز المملكة بعد منافسة قوية مع إيطاليا وكوريا الجنوبية، وجاء فوز السعودية بعد حصولها على 119 صوتاً، خلال التصويت الذي تم في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، الموافق 28 من شهر نوفمبر، وقد شارك في التصويت 170 دولة، ويعد هذا الفوز تأكيداً لمكانة المملكة على الساحة الدولية.

موعد ومكان إقامة معرض إكسبو 2023

سيقام المعرض بتكلفة 29.3 مليار ريال سعودي في الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، بالمملكة العربية السعودية على مساحة 6 ملايين متر مربع بالقرب من مطار خالد، ويشمل معرض إكسبو 2030 على 226 جناح لعرض أحدث ما توصل إليه دول العالم في مختلف المجالات، تحت شعار رئيسي هو “معاً نستشرف المستقبل”، وأخرى فرعيه “غداً أفضل و”العمل المناخي” و”الازدهار للجميع”، وتستهدف الرياض استقبال 40 مليون زائر خلال فترة إقامة المعرض.

يمثل فوز المملكة باستضافة “إكسبو 2030” فرصة كبيرة للتعريف بمقوماتها الحضارية والاقتصادية أمام العالم، وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتجارية عالمية.