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الرياض: بيع برج “مون تاور” بسعر قياسي يتجاوز 300 مليون ريال

أسامة محمد

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع برج مون تاور، والذي يعد رمزًا للتنمية الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض، بمبلغ يفوق 300 مليون ريال.

الرياض: بيع برج "مون تاور" بسعر قياسي يتجاوز 300 مليون ريال

برج "مون تاور" في الرياض - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وبحسب التفاصيل، تم بيع برج “مون تاور” (أو برج القمر)، الموجود على طريق الملك فهد في الرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال، حيث بلغ سعر المتر يتجاوز 60 ألف ريال، لصالح “شركة متون العقارية”.

ويعد مون تاور برجًا تجاريًا يقع في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويتواجد على طريق الملك فهد في المنطقة التجارية المركزية للمدينة، ويضم مجموعة متنوعة من الفضاءات التجارية، بما في ذلك المكاتب ووحدات التجزئة. كما يحتوي على مركز تجاري ومطعم ومقهى.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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