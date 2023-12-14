الرياض: بيع برج “مون تاور” بسعر قياسي يتجاوز 300 مليون ريال

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع برج مون تاور، والذي يعد رمزًا للتنمية الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض، بمبلغ يفوق 300 مليون ريال.

برج "مون تاور" في الرياض - مصدر الصورة: وكالات بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وبحسب التفاصيل، تم بيع برج “مون تاور” (أو برج القمر)، الموجود على طريق الملك فهد في الرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون ريال، حيث بلغ سعر المتر يتجاوز 60 ألف ريال، لصالح “شركة متون العقارية”.

قبل قليل في #مزاد_مون_تاور تم بيع برج مون تاور على طريق الملك فهد ) بقيمة إجمالية تجاوزت : 300,139,375 مليون ريال

سعر المتر تجاوز ٦٠ الف ريال

( المشتري : شركة متون العقارية ) pic.twitter.com/6kptUAXEm2 — أثمن للعقارات (@athmnsa) December 12, 2023

ويعد مون تاور برجًا تجاريًا يقع في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، ويتواجد على طريق الملك فهد في المنطقة التجارية المركزية للمدينة، ويضم مجموعة متنوعة من الفضاءات التجارية، بما في ذلك المكاتب ووحدات التجزئة. كما يحتوي على مركز تجاري ومطعم ومقهى.