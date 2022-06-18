الرقم الموحد لمنصة مسار وخطوات التقديم على الترقيات وتحديث البيانات

يتقدم الأفراد من الموظفين بالمملكة العربية السعودية للترقية عبر منصة مسار، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رابط منصة مسار الإلكتروني لتتمكن الجهات الحكومية من ترقية الموظفين بسهولة اعتمادًا على المنصة، وهذا يأتي وفق رؤية المملكة 2030، إليكم الرقم الموحد لمنصة مسار كما يمكن تحديث البيانات في منصة مسار الكترونيا بسهولة والتقديم للتسجيل في المنصة من خلال بضعة خطوات نستعرضها فيما يلي.

الرقم الموحد لمنصة مسار

منصة مسار هي المنصة التي تم إطلاقها من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد تم إطلاق خدمة الرقم الموحد لمنصة مسار للتمكن من التواصل مع العملاء للتوفير من الوقت والجهد، ويتم التواصل مع منصة مسار عبر الرقم الموحد بالاتصال على الرقم 19911

خطوات التقديم على الترقيات والتسجيل في منصة مسار

يتم التسجيل في منصة مسار والتقديم على الترقيات من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم التسجيل للدخول في منصة مسار الإلكترونية.

ثم يتم بعدها اختيار خدمة الترقيات، ليتم الاطلاع على اعلانات الوظائف المطلوبة للترقيات.

بعد ذلك يتم اختيار الرغبات الوظيفية، ثم الانتظار لمعرفة نتيجة المفاضلة.

خطوات تحديث البيانات في منصة مسار

منصة مسار الإلكترونية تمكن الأفراد من إجراء عدد من التعديلات والتحديثات على عملية البيانات الوظيفية بالمنصة، كما يمكن للأفراد إدخال الشهادات الجديدة الخاصة بهم مع تصحيحها بصورة الكترونية، ويتم هذا عبر اتباع التالي: