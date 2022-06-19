الرقم الموحد لحساب المواطن للشكاوى والاعتراضات ..تقديم شكوى وطريقة تحديث البيانات

أتاحت الحكومة السعودية الرقم الموحد حساب المواطن للشكاوى والاعتراضات لتكون خدمة من بين خدمات برنامج حساب المواطن التي تسهل كافة الأمور على المواطن السعودي، حيث من خلال الرقم الموحد حساب المواطن يتمكن المواطن السعودي من الاستفسار عن خدمة البرنامج والتمكن من تقديم شكوى واعتراضات، إليكم نستعرض تفاصيل الرقم الموحد حساب المواطن للشكاوى والاعتراضات وطريقة تقديم شكوى وخطوات تحديث البيانات.

الرقم الموحد حساب المواطن

قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق رقم موحد للمستفيدين من برنامج حساب المواطن، وقد قامت الحكومة السعودية بتحديد مواعيد العمل في برنامج حساب المواطن، حيث أتاحت الاتصال المحاني على الرقم الموحد حساب المواطن من يوم الأحد وحتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة 10 مساءً.

وخلال تلك المواعيد يتمكن المستفيد من برنامج حساب المواطن الاتصال على الرقم الموحد 19912 لتقديم الشكاوى والاعتراضات والاستفسارات المختلفة.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن 1444

يستطيع الفرد السعودي إجراء تحديثات على بيانات حساب المواطن في حسابه، ويتم هذا باتباع بعض الخطوات، والتي تتمثل في التالي:

أدخل أولًا إلى رابط موقع برنامج حساب المواطن الرسمي.

ثم يتم النقر على زر التفاصيل.

ليتم بعدها النقر على تحديث البيانات.

ثم اضغط على أيقونة التالي.

بعدها عليك بملء البيانات المطلوبة من كل مستخدم لبرنامج حساب المواطن، ويتم في تلك الخطوة تعديل البيانات وتحديثها.

ثم انقر على زر التأكيد.

اضغط بعدها على زر إرسال طلب تحديث البيانات.

كيف يمكنك معرفة قيمة دعمك في برنامج حساب المواطن من خلال استخدام الحاسبة التقديرية؟ pic.twitter.com/i8ehIL9f20 — حساب المواطن (@citizenaccount) May 25, 2022

خطوات تقديم شكوى حساب المواطن إلكترونيا

يتم تقديم شكوى في برنامج حساب المواطن إلكترونيا خلال فترة تصل إلى 5 أيام من تاريخ كل دورة إيداع، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع حساب المواطن الرسمي.

ثم يتم تسجيل الدخول لحساب المستخدم.

النقر على زر حالة الاستحقاق.

ثم يتم تحديد نوع تقديم الشكوى، واختيار نوع الشكوى إن كانت الدفعة ناقصة أو لم يتم استلامها.

ثم يتم النقر على زر إرسال الشكوى.

حساب المواطن صوتك مسموع

أيضًا فقد سهّل برنامج حساب المواطن على المواطن خدمة التواصل، فإلى جانب الرقم الموحد حساب المواطن، أتاح البرنامج خدمة صوتك مسموع، ليضمن المواطن سرعة الاستجابة لشكواه، ويتم التواصل مع خدمة صوتك مسموع عبر اتباع الخطوات الآتية: