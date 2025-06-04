الرعاية الصحية في الحج.. أكثر من 100 ألف خدمة طبية لضيوف الرحمن حتى 8 ذي الحجة1446

واصلت الجهات الصحية في المملكة تنفيذ خطتها الميدانية الشاملة خلال موسم الحج 1446هـ، حيث شهدت الأيام الماضية تنفيذ عشرات الآلاف من الإجراءات الطبية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة الحجاج وتمكينهم من أداء مناسكهم في بيئة صحية وآمنة.

جاء ذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء الموافق 4 يونيو 2025، حيث أكدت وزارة الصحة جاهزيتها الكاملة عبر فرق ميدانية مدعومة بتجهيزات متقدمة وخطط استباقية تُسهم في رفع جودة الأداء وسرعة الاستجابة في جميع المواقع التي يرتادها حجاج بيت الله الحرام.

أرقام مفصّلة عن الإجراءات الطبية المقدمة

كشفت وزارة الصحة عن الإحصاءات المحدثة للخدمات التي تم تنفيذها منذ بداية موسم الحج وحتى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، والتي جاءت على النحو التالي:

عدد المستفيدين من خدمات المراكز الصحية: 55,275 حاجًا

الحالات التي استقبلتها أقسام الطوارئ: 27,231 حالة

مراجعات العيادات الخارجية: 1,412 مراجِعًا

عدد حالات التنويم بالمستشفيات: 4,970 حالة منها 2,262 حالة في أقسام العناية المركزة

عمليات القسطرة القلبية: 204 عمليات

عمليات القلب المفتوح: 16 عملية

حالات الإجهاد الحراري التي تم التعامل معها ميدانيًا: 71 حالة

جاهزية متكاملة واستجابة فورية

أكدت وزارة الصحة أن هذه التدخلات الطبية تأتي ضمن منظومة متكاملة من الكوادر المؤهلة والفِرق الميدانية المزودة بأحدث الأجهزة، في إطار خطط وقائية واستباقية تضمن التدخل السريع والفعال في مختلف المواقع والمواقف الطارئة.

وأضافت الوزارة أن هذه الجهود تعكس حجم الاستعدادات والجاهزية العالية التي تُبذل سنويًا من أجل تقديم رعاية نوعية وآمنة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية.

دعم رؤية 2030 وخدمة ضيوف الرحمن

تندرج هذه الخدمات تحت مظلة برنامج “خدمة ضيوف الرحمن”، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى تسهيل رحلة الحج والعمرة ورفع جودة الحياة لضيوف الحرمين الشريفين. كما تدعم هذه الجهود برنامج “تحول القطاع الصحي”، الذي يُعنى بتطوير البنية التحتية الطبية وتحسين تجربة المريض في المملكة.