سنتناول في هذا المقال عبارة الرجاء إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، حيث تعتبر هذه العبارة من أكثر العبارات التي يزداد عليها البحث في السعودية، من قبل العديد من المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، للدخول للأماكن العامة، لأنه يُشترط أن يمتلك الفرد حساباً على التطبيق توكلنا، والذي قد أطلقته وزارة الصحة، بعد الانتشار الكبير لفيروس كورونا المستجد، من أجل الكشف عن أي إصابة وكذلك للحد من انتشار المرض، مع الحرص على تنبيه الأفراد وتوعيتهم بالإرشادات الصحية للحفاظ على سلامتهم وسلامة عائلتهم.

الرجاء إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول

هي من العبارات الشهيرة في الفترة الماضية في المملكة العربية السعودية لعام 2021م، لأنه على الجميع القيام بإبراز تطبيق توكلنا قبل الدّخول لأي مكان عام أو تجمع بشري، و هذا القرار قد أصدرته المملكة؛ حفاظًا على سلامة وصحة الجميع، جراء الانتشار الكبير لفيروس كورونا.

كما يقدم هذا التطبيق خدمات عديدة للمواطنين كخدمة استعراض الحالة الصحية، وكذلك خدمة بيانات منصة مدرستي، وكذلك خدمة عرض المخالفات العامة كما سنعرضها لكم في هذا المقال.

كيفية القيام بتفعيل الحساب الشخصي على توكلنا

يتم تفعيل الحساب الشخصي على التطبيق” توكلنا ” عن طريق التالي”

أولًا: يتم تحميل تطبيق توّكلنا على الهاتف، حيث يتم تحميل التطبيق توّكلنا لأجهزة الأندرويد “من هنا “،كما يمكن تحميل التطبيق على أجهزة الأيفون “من هنا “

تسجيل الدخول عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة، والتي تتمثل في(رقم الهوية أو رقم الإقامة وتاريخ الميلاد).

الضغط على زر الإقرار بالشروط.

سيصلك رمز التأكيد على الهاتف المسجل في أبشر.

أدخل رمز التحقق.

قم بإنشاء كلمة المرور.

حدد مكان إقامتك على الخريطة.

أجب عن الأسئلة الصحية الموجودة أمامك.

تحديد التابعين والمكفولين، وكذلك الأشخاص المتواجدين معك في مكان الإقامة.

النقر على أيقونة (تسجيل).

وبهذا تستطيع الاستفادة من الخدمات المقدمة في التطبيق، والدخول للأماكن التي ترغب في زيارتها.

الخدمات التي يقدمها تطبيق توكلنا

يقدم تطبيق توكلنا العديد من الخدمات الهامة للمستخدمين، والتي تتمثل في النقاط الآتية:

خدمة لقاحات فيروس كورونا: حيث تيسر هذه الخدمة للمستخدمين حجز موعد لتلقي اللقاح.

خدمة استعراض البيانات الخاصة بالوكالات المسجلة في وزارة العدل.

معرفة رقم الجوال للمكفولين أو أي شخص يستخدم هذا التطبيق.

يمكن للمستخدم من أن يقوم بمشاركة بطاقات الوضع الصحي له وللمكفولين.

عرض العنوان الصحي الخاص بالفرد.

يتم من خلاله استعراض الوثائق الرسمية الخاصة بالمستخدم كرقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

تقديم الهوية الرقمية: كما يمكن استعراضها.

عرض العنوان الوطني الذي قد أدخله الشخص من قبل.

خدمة الجواز الصحي: عن طريق تلك الخدمة يمكن للمستخدم أن يتأكد من استكماله جميع جرعات لقاح فيروس كورونا.

استخراج تصاريح تطبيق اعتمرنا: حيث يمكن استعراض التصريح للصلاة في الحرم المكي والنبوي، والروضة الشريفة، وتصاريح الطواف في الحرم المكي، وكذلك تصاريح زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

خدمة عرض المخالفات العامة: حيث يمكن من خلاله عرض المخالفات التي أحدثها المستخدم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفي الأمن العام ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة السياحة ووزارة الإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التقديم لخدمات الطلاب من خلاله، عن طريق منصة مدرستي: فيتم العرض لجميع بيانات الحالة الدراسية الخاصة بالأبناء.

طريقة إخفاء الصورة الشخصية في تطبيق توكلنا

عندما يرغب الشخص في إخفاء صورته الشخصية، لكي لا يستطيع أحد الكشف عن هويته، يقوم الشخص بالدخول للتطبيق وتسجيل الدخول، ثم يضغط على” حسابي”، وبعد ذلك يختار من ” قائمة حسابي” إخفاء الصورة الشخصية، ثم يضغط على زر” موافق”.

رقم توكلنا المجاني

تم توفير رقم لخدمة العملاء لتوكلنا عن طريق الرقم الموحد 8001289999، كما يمكن التواصل معهم عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected]

حساب توكلنا الرسمي على تويتر

يقدم موقع توكلنا بواسطة تويتر خدمة الدعم الفني مع حل المشاكل المختلفة التي تواجه المستخدمين، وهذا اسم الحساب @TawakkalnaApp، ولعملية الدخول المباشر لحساب توكلنا الرسمي على تويتر اضغط على الرابط التالي” الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا على تويتر“

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال، حيث تحدثنا فيه عن عبارة الرجاء إبراز تطبيق توكلنا قبل الدخول، كما ذكرنا كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا والخدمات التي يقدمها، وكيفية التواصل مع فريق الدعم في حالة حدثت مشكلة، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية