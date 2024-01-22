الراجحي: نسبة السعوديين في القطاع العقاري زادت 200% خلال 3 سنوات

قال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة أعداد السعوديين العاملين بالقطاع العقاري زادت 200% تقريبا خلال 3 سنوات.

وزير الموارد البشرية- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك أثناء جلسة بعنوان (“مستقبل العقار”.. قيادة التحول في صناعة العقار) بحسب قناة الإخبارية، وأضاف الراجحي “إن ما يميز القطاع العقاري، أنه إذا اشتغل القطاع العقاري اشتغل البناء، واشتغلت سلاسل الإمداد، واشتغلت تجارة مواد البناء، والمهندسين والاستشاريين”.

واستطرد الراجحي إلى الحديث عن أهمية القطاع العقاري بقوله “وبالتالي القطاع العقاري هو محرك ليس في خلق الوظائف المباشرة بالقطاع العقاري فحسب، ولكن في خلق وظائف ممكنة لهذا القطاع مثل القطاع السياحي وغيره من القطاعات”.