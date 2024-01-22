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الراجحي: نسبة السعوديين في القطاع العقاري زادت 200% خلال 3 سنوات

أحمد مراد

قال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن نسبة أعداد السعوديين العاملين بالقطاع العقاري زادت 200%  تقريبا خلال 3 سنوات.

القطاع العقاري يشكل محورا هاما في المملكة السعودية

وزير الموارد البشرية- المصدر: الإخبارية

جاء ذلك أثناء جلسة بعنوان (“مستقبل العقار”.. قيادة التحول في صناعة العقار) بحسب قناة الإخبارية، وأضاف الراجحي “إن ما يميز القطاع العقاري، أنه إذا اشتغل القطاع العقاري اشتغل البناء، واشتغلت سلاسل الإمداد، واشتغلت تجارة مواد البناء، والمهندسين والاستشاريين”.

واستطرد الراجحي إلى الحديث عن أهمية القطاع العقاري بقوله “وبالتالي القطاع العقاري هو محرك ليس في خلق الوظائف المباشرة بالقطاع العقاري فحسب، ولكن في خلق وظائف ممكنة لهذا القطاع مثل القطاع السياحي وغيره من القطاعات”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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