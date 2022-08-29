الرابط الرسمي.. كيفية التسجيل في الضمان الأجتماعي الجديد sbis.hrsd.gov.sa وماهي أهدافه

يبحث الكثير من الراغبين في الانضمام لقائمة المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي عن الرابط المخصص لبدء خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر واحد من أهم الأنظمة التي تستهدف بها وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية المواطنين ممن يستحقون الحصول على الدعم المالي، وفيما يلي نقدم المزيد من التفاصيل حول الرابط، وطريقة التسجيل المطلوبة.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي

تم الإعلان من قبل جهة وزارة الوارد البشرية عن النفاذ الفعلي لنظام الضمان الاجتماعي، وهو النظام المستهدف لكافة شرائح المجتمع الأكثر احتياجًا للدعم، والدعم يقدم لكافة المستفيدين من أصحاب الدخول المحدودة، ولبدء التسجيل يتم الضغط على هذا الرابط

وذلك لدخول منصة الضمان الاجتماعي المخصصة لتلقي طلبات الحصول على الدعم.

طريقة التسجيل بمنصة الضمان الاجتماعي

من الممكن أن يقوم الراغب في التسجيل باتباع تلك الخطوات القادمة، والتي تعد خطواتٍ فعلية لبدء التسجيل للانضمام لنظام الضمان الاجتماعي، وفيما يلي نوضح أهم خطوات التسجيل الواجب اتباعها:

• زيارة موقع الضمان الاجتماعي.

• يقوم المستخدم بتعبئة النموذج الخاص بالبيانات.

• لا بد من استيفاء الخانات الآتية وهي: الاسم كامل، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، وبيان رقم المرور في الخانات المخصصة.

• يوافق مقدم الطلب على مختلف الاشتراطات والأحكام.

• تتم كتابة كلمة المرور بالهاتف، وذلك حتى يتم تفعيله، ثم الضغط على الكلمة توثيق.

• الضغط على صفحة الموقع الرئيسية لملأ البيانات الخاصة بالملف الموحد.

• يتم إدخال كل ما يخص بيانات السكن، وقيمة الدخل الشهري، وما يمتلكه المتقدم من ممتلكات.

• يتم التأكيد على القيمة الخاصة بالمعلومات المسجلة، والتحقق منها بعد أن تكتمل خانات الملف بنسبة مائة بالمائة.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

• دعم المواطنين من ذوي الدخول المحدودة.

• تحسين معيشة من لا يمتلك القدر الكافي من الدخل.

• تمكين المُستحِق من تحقيق نوعًا من الاستقلال المالي.