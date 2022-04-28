الرئيس اليمني الجديد يلتقي الملك سلمان وولي العهد في جدة

التقى رشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس الرئاسة اليمني المنشأ حديثاً، بالملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة رسمية للسعودية أمس يوم الأربعاء.

وأشاد العليمي وأعضاء المجلس بالدعم السعودي لكافة جهود السلام في اليمن والمنطقة ولصالح الشعب اليمني.

وجدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، دعم المملكة للمجلس، متمنياً لهم التوفيق في تحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.

وحضر الاجتماع كبار المسؤولين من الجانبين.

كان العليمي قد وصل إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، أمس الأربعاء، في أول زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفير المملكة محمد الجابر لدى اليمن، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين.