الرئيس اليمني الجديد يصل إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة رسمية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الأربعاء 27 أبريل، أن رشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس الرئاسة اليمني الجديد، وصل إلى مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر خلال زيارته للسعودية.

وكان في استقبال العليمي عند وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار الملك سلمان وحاكم مكة المكرمة، ومحمد الجابر سفير المملكة في اليمن وعدد من المسؤولين.

وأدى المجلس الرئاسي اليمني المعترف به دوليا اليمين الدستوري الأسبوع الماضي في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، أمام البرلمان في حفل حضره السفراء الأجانب ومبعوثو الولايات المتحدة والأمم المتحدة لدى اليمن.

يوم الخميس الماضي، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع العليمي، في مكالمة هاتفية وشجع الرئيس الجديد على العمل نحو سلام دائم وسط نقاط مضيئة نادرة بعد سبع سنوات من الحرب المدمرة.