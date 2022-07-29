أخبار السعودية

الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

محمد عبد الحميد

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الخميس. وسيقام عشاء عمل تكريمًا لولي العهد.

لحظة استقبال الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي

بينما يضم الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مساعد العيبان.

وذكرت قناة الإخبارية أن بن سلمان سيناقش مع ماكرون تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بين المملكة العربية السعودي وفرنسا.

ولي العهد السعودي يبحث مع رئيس الوزراء الألباني زيادة الاستثمارات الثنائية وتعزيز العلاقات

في قصر الإليزيه اليوم.. ولي العهد يلتقي ماكرون

محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدى نجوم مصرية يكتب في قسم أخبار مصر والسعودية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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