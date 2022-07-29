الرئيس الفرنسي يستقبل ولي العهد السعودي في قصر الإليزيه

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه في باريس، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء أمس الخميس. وسيقام عشاء عمل تكريمًا لولي العهد.

بينما يضم الوفد المرافق للأمير محمد بن سلمان، وزير خارجية المملكة الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة وعضو مجلس الوزراء مساعد العيبان.

وذكرت قناة الإخبارية أن بن سلمان سيناقش مع ماكرون تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بين المملكة العربية السعودي وفرنسا.