الرئيس السيسي يطمئن عن صحة الملك سلمان خلال اتصال هاتفي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مساء أمس، بولي العهد محمد بن سلمان للاستفسار عن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان قد دخل المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.

قال المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية بسام راضي، يوم الاثنين 9 مايو، إن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي أجراه معه.

وأضاف أن الملك شكر الرئيس على لطفه وتمنياته الصادقة التي تعكس عمق وتميز العلاقة الوطيدة والطويلة الأمد بين مصر والسعودية والروابط القوية بين شعبيهما.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، سابقاً أن العاهل السعودي الملك سلمان خضع لعملية منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. وكانت النتائج جيدة ونصح الأطباء الملك بالبقاء في المستشفى لبعض الوقت للراحة.