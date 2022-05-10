الرئيس السيسي يطمئن عن صحة الملك سلمان خلال اتصال هاتفي

محمد عبد الحميد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مساء أمس، بولي العهد محمد بن سلمان للاستفسار عن الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز الذي كان قد دخل المستشفى للخضوع للفحوصات الطبية.

الرئيس السيسي يطمئن عن صحة الملك سلمان خلال اتصال هاتفي 1 10/5/2022 - 2:26 ص

قال المتحدث الرسمي لرئاسة جمهورية مصر العربية بسام راضي، يوم الاثنين 9 مايو، إن الرئيس السيسي أعرب عن أطيب تمنياته لخادم الحرمين الشريفين خلال اتصال هاتفي أجراه معه.

وأضاف أن الملك شكر الرئيس على لطفه وتمنياته الصادقة التي تعكس عمق وتميز العلاقة الوطيدة والطويلة الأمد بين مصر والسعودية والروابط القوية بين شعبيهما.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، سابقاً أن العاهل السعودي الملك سلمان خضع لعملية منظار القولون في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. وكانت النتائج جيدة ونصح الأطباء الملك بالبقاء في المستشفى لبعض الوقت للراحة.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.


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