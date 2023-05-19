أخبار السعودية

الرئيس السوري “الأسد”: المملكة تسعى لتعزيز المصالحة في المنطقة العربية

أحمد رجب

أشار الرئيس السوري بشار الأسد إلى دور المملكة العربية السعودية الكبير في المنطقة العربية، حيث قال الأسد في كلمته خلال القمة العربية التي تُقام في مدينة جدة: “إن المملكة تسعى لتعزيز المصالحة في المنطقة العربية”، وأشار الرئيس أن الأزمات التي انتشرت في المنطقة العربية كانت بسبب التصدعات التي نشأت في الساحة العربية.

بشار الأسد

كلمة الرئيس السوري في القمة العربية

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وأوضح الرئيس السوري بشار الأسد أنه يجب تطوير العمل في منظومة الجامعة العربية بما يتماشى مع العصر، وأكد الرئيس السوري أن العرب لديهم الفرصة الآن لإعادة ترتيب الأمور والتكاتف مرة أخرى حيث قال: “نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب أوضاعنا، وعلينا أن نمنع التدخلات الخارجية في شؤوننا”.

الأسد

وتابع الأسد حديثه: “الأمل يتزايد مع التقارب العربي العربي والانطلاق لمرحلة جديدة من العمل المشترك”، ويشارك الرئيس السوري في القمة العربية منذ فترة طويلة من النزاعات داخل دولة سوريا لأول مرة منذ 12 عاماً.

وأكد الأسد أن المملكة العربية السعودية لها دور كبير جداً في تعزيز المصالحة في المنطقة العربية، وتعتبر هذه القمة واحدة من أهم القمم حيث تأتي بعد مشاكل كبيرة في دولة السودان وتشهد عودة دمشق إلى ساحة القمة بعد غياب دام لمدة 12 عاماً.

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أحمد رجب

أنا أحمد رجب، أعمل مهندس، أُحب العمل الصحفي وامتلك خبرة في كتابة الأخبار الرياصية والإخبارية، وانتظر خبرات أكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.

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