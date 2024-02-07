أخبار السعودية

الرئيس التنفيذي لـ “آلات” يكشف خطط الشركة السعودية المستقبلية

أحمد علي

أوضح أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة “آلات” السعودية، الخطط التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار ميدا إلى أن مهمة الشركة السعودية تتمثل في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة، وذلك من خلال العمل على تصنيع مركزًا مستدامًا يستفيد من الطاقات الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في السعودية.

وشدد على أن إمكانات التقنية سيتم استخدامها لتحويل مسار الأعمال من خلال الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والمتقدمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، والذي يعد أفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة خلال الفترة الحالية بالنسبة للتصنيع.

وأردف ميدا أنه سيبذل قصاري جهده من أجل عمل مواءمة لإعادة الأساليب الصناعية لتكون أكثر كفاءة، حيث لن يقتصر الأمر على استخدام الطاقة النظيفة، لكن سيكون هناك تطبيق للممارسات في جميع الخدمات اللوجستية.

وتعد شركة “آلات”، أحد الشركات التي ستقوم بنقلة نوعية في مجال تصنيع التقنيات الحديثة، كما أنها ستنقل المجتمع السعودي لمكانة أخرى على كافة الأصعدة، حيث تدخل في جميع القطاعات سواء الصحي أو الإقتصادي أو الرياضي وأيضًا العلمي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، قد كشف عن مجلس إدارة الشركة السعودية، حيث جاء على رأس مجلس إدارته، بينما قام بتعيين أميت ميدا، رئيسًا تنفيذيًا لها.

ويرغب بن سلمان في الوصول بالمملكة العربية السعودية لرؤية 2030، والتي وضعها خلال السنوات الماضية، ويأمل في تحقيقها في موعدها بعد 6 سنوات، بأن تكون بلاد الحرمين من الدول المتقدمة حول العالم.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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