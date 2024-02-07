الرئيس التنفيذي لـ “آلات” يكشف خطط الشركة السعودية المستقبلية

أوضح أميت ميدا، الرئيس التنفيذي لشركة “آلات” السعودية، الخطط التي تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.

وأشار ميدا إلى أن مهمة الشركة السعودية تتمثل في تحويل القطاعات العالمية لتصنيع الإلكترونيات والصناعات المتطورة، وذلك من خلال العمل على تصنيع مركزًا مستدامًا يستفيد من الطاقات الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر في السعودية.

وشدد على أن إمكانات التقنية سيتم استخدامها لتحويل مسار الأعمال من خلال الاستفادة من هذه التقنيات الحديثة والمتقدمة بالنسبة للذكاء الاصطناعي، والذي يعد أفضل ممارسات الثورة الصناعية الرابعة خلال الفترة الحالية بالنسبة للتصنيع.

برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة "آلات" يعيّن أميت ميدا رئيساً تنفيذياً للشركة التي ستقود مسيرة التصنيع المستدام في قطاعيّ الإلكترونيات والصناعات التقنية المتقدمة في السعودية.. للارتقاء بقدرة المملكة على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية

https://t.co/wDe0cNou4r — مجلة سيدتي (@sayidatynet) February 6, 2024

وأردف ميدا أنه سيبذل قصاري جهده من أجل عمل مواءمة لإعادة الأساليب الصناعية لتكون أكثر كفاءة، حيث لن يقتصر الأمر على استخدام الطاقة النظيفة، لكن سيكون هناك تطبيق للممارسات في جميع الخدمات اللوجستية.

بإذن الله ستكون #شركة_الات أعظم مشروع سعودي على الإطلاق

متفائل جداً بمستقبل بلادي العظيمة

متفائل جداً بقيادتنا القوية الأمينه

هل تعلمون أن نظيرها شركة سامسونغ الكورية تمثل 17٪ من الناتج القومي وهو ما يعادل تقريباً 300 مليار

شكراً لسيدي الملك سلمان وسيدي محمد بن سلمان . pic.twitter.com/NpfdBfcKjR — ابن رشد (@ebnrshd) February 6, 2024

وتعد شركة “آلات”، أحد الشركات التي ستقوم بنقلة نوعية في مجال تصنيع التقنيات الحديثة، كما أنها ستنقل المجتمع السعودي لمكانة أخرى على كافة الأصعدة، حيث تدخل في جميع القطاعات سواء الصحي أو الإقتصادي أو الرياضي وأيضًا العلمي.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء، قد كشف عن مجلس إدارة الشركة السعودية، حيث جاء على رأس مجلس إدارته، بينما قام بتعيين أميت ميدا، رئيسًا تنفيذيًا لها.

ويرغب بن سلمان في الوصول بالمملكة العربية السعودية لرؤية 2030، والتي وضعها خلال السنوات الماضية، ويأمل في تحقيقها في موعدها بعد 6 سنوات، بأن تكون بلاد الحرمين من الدول المتقدمة حول العالم.