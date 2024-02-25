الذهب يواصل الارتفاع سعوديًا وعالميًا: “صدمة للسعوديين”

يواصل الذهب ارتفاعه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية، وذلك خلال بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرون من فبراير الجاري لعام 2024.

وشهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المشغولات الذهبية بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حالة من الترقب المصحوبة بالصدمة، من أجل عودة الأسعار لحالتها الطبيعية، كما كانت في السابق.

ويجد خبراء الذهب في المملكة العربية السعودية والعالم زيادة الطلب على المعدن الأصفر، مما جعل هناك ارتفاعًا في أسعاره.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

سجل عيار الذهب فى المملكة العربية السعودية قيمة 243.51 ريال للجرام الواحد.

بينما حل سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم حوالي 223.22 ريالًا سعوديًا، حيث كان سعره الأمس بقيمة 222.64 ريال.

وأتى سعر الذهب عيار 21 بقيمة 213.07 ريالًا سعوديًا، مقارنة بما جاء سعره بالأمس السبت الموافق الرابع والعشرون من الشهر الجاري، والتي سجل سعره قيمة 212.52 ريالًا سعوديًا.

وجاء جرام الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية بقيمة 182.63 ريالًا سعوديًا، مقارنة بالأمس، والذي جاء بقيمة 182.16 ريال للجرام الواحد.

عالميًا.. الذهب يواصل الارتفاع

بينما على الصعيد العالمي، فقد جاء سعر الذهب في المملكة العربية السعودية عاليًا بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، بعد التراجع الملحوظ في أسعار الدولار الأمريكي والتوترات التي حدثت في الشرق الأوسط خلال الآونة الأخيرة.

وشهدت أسعار الذهب على المستوى العالمي ارتفاعًا بنسبة 0.3 %، حيث جاء سعر الأونصة الذهبية مقابل 2019.99 دولارًا أمريكيًا، مما جعله يُسجل أعلى مستوياته منذ الثالث عشر من الشهر الجاري.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4%، حيث سجلت 2031.50 دولارًا للأونصة الواحدة.

بينما جاءت أسعار المعادن الأخرى؛ كالتالي:

فقد انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.3% ليأتي ب 903.04 دولار.

بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.7%، ليحل بسعر 956.66 دولار، وشهدت العقود الآجلة تراجعًا بنسبة 1.2%، لتصبح بسعر 23.12 دولار للأونصة.