الذهب في السعودية.. هبوط حاد في الأسعار والطلب يتزايد (فرصة ذهبية)

شهد صباح اليوم الأربعاء السابع من فبراير لعام 2024، هبوطًا حادًا في أسعار المشغولات الذهبية بالمملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حالة من الترقب لدي الشعب السعودي بشأن استمرار انخفاضه خلال الفترة المقبلة.

ويرغب المقبلين على الزواج من الشباب السعودي في شراء كميات كبيرة من الذهب اليوم، حيث يتوقع الكثير من الخبراء موجة ارتفاع خلال الفترة المقبلة على غرار الانخفاض الذي شهده مؤخرًا.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

سجلت الأونصة الذهبية في المملكة العربية السعودية عيار 28 جرامًا سعر؛ 7,630.88 ريال سعودي، أي ما يعادل 2,034.901 دولارًا أمريكيًا.

فيما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 184.00 ريالًا سعوديًا، أي49.071 دولارًا أمريكيًا.

بينما أحرز جرام الذهب عيار 20 في المملكة العربية السعودية 204.45 ريالًا سعوديًا، أي 54.521 دولارًا أمريكيًا.

وحل سعر جرام الذهب عيار 21، بقيمة 214.67 ريالًا سعوديًا، و57.251 دولارًا أميركيًا.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22، بقيمة 224.89 ريالًا سعوديًا، أي ما يعادل 59,97 دولارًا أمريكيًا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية مستهل تداولات الأربعاء 7 فبراير 2024https://t.co/JTHzzv71w2 pic.twitter.com/4O6F3Bc8ka — مصر الساعة (@MasrSa3a) February 7, 2024

وأخيرًا سجل جرام الذهب عيار 24، قيمة 245.34 ريالًا سعوديًا، أي 65.42 دولارًا أمريكيًا.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تذبذبًا بالنسبة لأسعار المشغولات الذهبية ما بين صعودًا طفيفًا، وهبوطًا في أوقات كثيرة، وتُشير التقارير التي وردت صباح اليوم الأربعاء، بإن هناك حالة من القلق لدي المستثمرين في قطاع الذهب.

وأكدت أن الفترة المقبلة قد تشهد صعودًا مفاجئًا في أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية، مما يجعل شراء المستهلكين اليوم بمثابة فرصة ذهبية.