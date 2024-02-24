الذهب في السعودية.. القلق يضرب السعوديين بسبب الأسعار الجديدة

شهدت الساعات القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية خلال آخر تعاملات الأمس الجمعة، وبداية تعاملات اليوم السبت الموافق الرابع والعشرون من شهر فبراير الجاري لعام 2024.

وضرب القلق عددًا من المواطنين السعوديين، خاصة الشباب المُقبل على الزواج، بعدما شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الساعات القليلة الماضية.

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت

جاءت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية مرتفعة بعض الشيء، حيث سجل عيار 24، قيمة 244.62 ريالًا سعوديًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 22 بنحو 224.23 ريالًا سعوديًا.

فيما حل جرام الذهب عيار 21 بقيمة 214.04 ريال سعودي، وأتى سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة 183.47 ريالًا سعوديًا.

وأيضًا سعر جرام الذهب عيار 142.69 14 بقيمة بقيمة ريالًا سعوديًا، وجاء قيمة الجرام الذهبي عيار 12 بقيمة 122.31 ريال سعوديًا.

بينما على صعيد الأوقية الذهبية في المملكة العربية السعودية، فقد جاءت بقيمة 7,608 ريال، وسعر جنيه الذهب بقيمة 1,712 ريال، بينما أسعار كيلو الذهب “1000” جرام بقيمة 244,616 ريال.

وتشهد الفارة الأخير اهتزازًا وعدم استقرار في أسعار المشغولات الذهبية في المملكة العربية السعودية، مما جعل هناك حالة من القلق لدي المستثمرين في هذا القطاع بالمملكة.

وينتاب القلق عدد من المواطنين السعوديين، خاصى الشباب المُقبل على الزواج، حيث يعد الذهب أحد الأركان الأساسية المُتممة للقران في المملكة العربية السعودية، وبدونه يكون إتمام عقد الزواج صعبًا للغاية، حيث يشترط والد العروس جلب العريس ذهبًا كثيرًا.