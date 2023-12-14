“الديوان الملكي” يُعلن وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود
أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانًا ينص على وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود كما أيضًا سنذكر لكم موعد ومكان صلاة الجنازة، إليكم التفاصيل.
الديوان الملكي
أوضح الديوان في البيان ما يلي:
بيان من الديوان الملكي:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة .. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح…
— أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 14, 2023
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.