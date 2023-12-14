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“الديوان الملكي” يُعلن وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

لبنى محمد

أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانًا ينص على وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود كما أيضًا سنذكر لكم موعد ومكان صلاة الجنازة، إليكم التفاصيل.

"الديوان الملكي" يُعلن وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

"الديوان الملكي" يُعلن وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

الديوان الملكي

أوضح الديوان في البيان ما يلي:

“انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير/ بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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عن الكاتب:
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لبنى محمد

أدرس في كلية الآداب قسم اللغة الانجليزية وأعمل ككاتبة محتوي إخباري وعملت بالعديد من الصحف الإلكترونية، أهوى الرسم والقراءة وقرأت الكثير من الكتب والروايات وأحب التطلع ومعرفة الأخبار لحظة بلحظة.

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