أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بيانًا ينص على وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود كما أيضًا سنذكر لكم موعد ومكان صلاة الجنازة، إليكم التفاصيل.

"الديوان الملكي" يُعلن وفاة والدة الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود

الديوان الملكي

أوضح الديوان في البيان ما يلي: