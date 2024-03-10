الديوان الملكي يُعلن “الاثنين” غرة شهر رمضان ويهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بهذه المناسبة

أعلن الديوان الملكي في بيان له عن إجراء دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء الأحد الموافق العاشر من مارس الجاري 2024 والتاسع والعشرين من شهر شعبان الجاري لعام 1445هـ؛ وذلك من أجل مناقسة رؤية هلال شهر رمضان المبارك.

غرة شهر رمضان 1445

غرة شهر رمضان 1445

أوضح الديوان الملكي في بيانه أن بعد دراسة الملعومات المتاحة والبيانات واستنادًا على القرار السابق للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 1 من شعبان لعام 1445 والذي أكد أن الأحد الموافق الحادي عشر من فبراير الماضي هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ.

كذلك قد أوضح البيان أن بناءًا على شهادة عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان لهذه الليلة وتأكيدًا لتعليمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يخص الصوم والإفطار بعد تحري الهلال؛ فقد قررت الدائرة أن غدًا الاثنين الموافق الحادي عشر من مارس الجاري هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

كما تقدمت المحكمة العليا بتهانيها السامية لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ولكافة المواطنين والمقيمين، ولجميع المسلمين بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم، داعية الله العلي القدير أن يمن على الجميع بتوفيق وبركات في أداء الصيام والقيام، وأن يقبل منهم الأعمال الصالحة، ويديم على البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.