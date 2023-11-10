الديوان الملكي ينعي وفاة الأمير يزيد بن سعود ويعلن عن موعد الصلاة عليه

نعى الديوان الملكي اليوم وفاة الأمير يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وتُوفي الأمير مساء أمس الخميس ونعاه عدد كبير من الأمراء والمسئولين في المملكة العربية السعودية، وكان قد عمل الأمير يزيد بن سعود في عدة مناصب في وزارة الداخلية أبرزها مدير الشئون الإعلامية، كما عمل في الإدارة العامة للعلاقات والتوجيه.

صورة لشعار الديوان المليك

بيان الديوان الملكي لنعي الأمير يزيد بن سعود

ونشر الديوان الملكي نعياً للأمير يزيد بن سعود الذي تُوفي خارج المملكة العربية السعودية، حيث جاء النعي كالتالي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / يزيد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، خارج المملكة، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم الأحد الموافق 28 / 4 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض”.

وقد تحدد موعد الصلاة على الأمير يزيد بن سعود يوم الأحد بعد غد بعد صلاة العصر، ومن المُتوقع أن يحضر عدداً كبيراً من الأمراء والمسئولين.