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الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم ويعلن موعد صلاة الجنازة

إسلام عوض

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل نعى فيه وفاة الأمير صاحب السمو بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، والذي وافته المنية قبل ساعات قليلة، ودعا الديوان الملكي للأمير الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم وموعد صلاة الجنازة

الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم وموعد صلاة الجنازة

بيان الديوان الملكي السعودي اليوم

ووفق البيان الذي نشرته وكالة واس للأنباء الملكية، فإن صلاة الجنازة على الأمير الراحل بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سوف تؤدى في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وذلك عقب صلاة العصر اليوم الخميس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وجاءن نص بيان الديوان الملكي السعودي وفق ما يلي.

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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عن الكاتب:
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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين 😭

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