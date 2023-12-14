الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم ويعلن موعد صلاة الجنازة

أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل نعى فيه وفاة الأمير صاحب السمو بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، والذي وافته المنية قبل ساعات قليلة، ودعا الديوان الملكي للأمير الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم وموعد صلاة الجنازة

بيان الديوان الملكي السعودي اليوم

ووفق البيان الذي نشرته وكالة واس للأنباء الملكية، فإن صلاة الجنازة على الأمير الراحل بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سوف تؤدى في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وذلك عقب صلاة العصر اليوم الخميس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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