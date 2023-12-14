الديوان الملكي ينعي الأمير بندر بن محمد آل سعود الذي وافته المنية اليوم ويعلن موعد صلاة الجنازة
أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل قليل نعى فيه وفاة الأمير صاحب السمو بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، والذي وافته المنية قبل ساعات قليلة، ودعا الديوان الملكي للأمير الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.
بيان الديوان الملكي السعودي اليوم
ووفق البيان الذي نشرته وكالة واس للأنباء الملكية، فإن صلاة الجنازة على الأمير الراحل بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، سوف تؤدى في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، وذلك عقب صلاة العصر اليوم الخميس، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
قد يهمك أيضاً:
- موتورولا تعود للصدارة بهاتفها الحديث Motorola Edge 40 Neo الفريد والمميز والمزود بمواصفات وتقنيات عصرية
- كاميرا رائعة ومميزات خيالية| هاتف Redmi 13C 5G الإقتصادي أرخص هواتف شاومي وصديق الميزانية
- قريباً وحش الأندرويد من فيفو هاتف Vivo X100 Pro قاهر هواتف سامسونج وشاومي
وجاءن نص بيان الديوان الملكي السعودي وفق ما يلي.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الخميس الموافق 1/ 6/ 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمّده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين 😭