الديوان الملكي يعلن وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي

الديوان الملكي السعودي يصدر بيان بشأن وفاة صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن تركي اليوم، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام، ولذلك ازدادت عمليات البحث عن الأمير سعود بن محمد بن تركي، وعن سبب وفاته، وهذا ما سنوضحه من خلال هذا المقال.

وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي

حيث أصدر الديوان الملكي السعودي اليوم بياناً يخص وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسوف تقام صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، وفق وكالة الأنباء السعودية واس، وقد نص بيان الديوان الملكي على التالي: “انتقل إلى رحمة الله الأمير سعود بن محمد بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه — إن شاء الله — اليوم السبت بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هو الأمير سعود بن محمد بن تركي؟

ويرغب العديد في معرفة الأمير سعود بن محمد بن تركي، ويعد نجل الأميرة الراحلة مشاعل الفيصل، وهو حفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وبحسب معلومات قد تداولت عنه بأنه هو الابن الوحيد للأميرة مشاعل الفيصل بن عبدالعزيز رحمها الله، وقد ولد الأمير سعود في العاصمة الرياض، فيما ذكر أحد المغردين أن ”الأمير سعود درس في مدرسة الثغر النموذجية بطريق مكة“، وارتبط اسمه بالرياضة، وكان عضو شرف في النادي الأهلي في التسعينيات من القرن الماضي إلى أوائل العام 2000، ثم أصبح مشرفًا في ألعاب الأهلي في عهد جده أبو تركي، كما عمل في إدارة الأعمال، وعُرف الأمير سعود بكتابته الشعر، وكانت آخر تغريدة له عبر حسابه على موقع ”توتير“ العام 2018، امتدح فيها الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتغنى بالوطن.

سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي

ويتساءل البعض عن سبب وفاة الأمير سعود بن محمد بن تركي ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن أي أخبار مؤكدة تنص على سبب الوفاة، وفي حال ظهور أي جديد سوف نوافيكم السبب.