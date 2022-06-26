ابنة شقيق الملك المؤسس وأول رئيس لديوان المظالم.. “الديوان الملكي” يعلن وفاة الأميرة موضي بنت مساعد

أصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الأحد بياناً نعى خلاله الأميرة موضي بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود التي انتقلت إلى رحمة الله، ويصلى عليها اليوم الأحد في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

وأوضح البيان أنَّ الصلاة على الفقيدة موضي بنت مساعد سوف يتمِّ بإذن الله، اليوم الأحد الموافق 27/ 11/ 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بالرياض سائلاً الله سبحانه أن يتغمَّدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الأمير مساعد بن عبد الرحمن والد الأميرة موضي هو أحد إخوة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، وكان قد عُين كأول رئيس لديوان المظالم وأول رئيس لديوان المراقبة العامة بمرسوم ملكي عام 1957.

كما تقلَّد الأمير مساعد وزارتي الداخلية والمالية في عهد الملك فيصل، وهو حاصل على شهادة جامعية، وقد توفي عام 1987، عن عمر يناهز 70 عاماً.