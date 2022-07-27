الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

وتوفي الأمير عبد الرحمن بعد صراع طويل مع المرض.

نبذة عن الأمير عبد الرحمن

هو الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ولد عام 1947، وهو الابن الحادي عشر من أبناء ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أمه هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد، وهو من أمراء قبيلة شمر، وكان الأمير محافظ سابق للخرج، وهي إحدى محافظات الهامة في جنوب شرق الرياض.

تزوج الأمير عبد الرحمن أربعة، وهم:

الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر.

الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهي مطلقته، وهي والدة الأمير عبد العزيز، والأمير عبد الإله، والأمير سعود، والأمير محمد.

الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان، وهي والدة الأمير سلمان.

عبير بنت عبد الله السويلم، وهي مطلقته.

وعاش الأمير عبد الرحمن بن ناصر محبا للخير وحل مشاكل المواطنين، وخاصة في محافظة السيح، والتي كانت أكبر مدنها هي الخرج، والتي أصبحت في عهده ذات نهضة عظيمة، وتغيرت معالمها بشكل تام عندما تولى الإمارة فيها، وذلك أواخر عام 2001.