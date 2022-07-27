أخبار السعودية

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

أحمد مراد

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، كما أعلن عن موعد صلاة الجنازة يوم غد الخميس الموافق 29/ 7/ 2022، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة السعودية الرياض، وكان نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي كما يلي:

«بيان من الديوان الملكي»

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد (الخميس) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وتوفي الأمير عبد الرحمن بعد صراع طويل مع المرض.

الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود

نبذة عن الأمير عبد الرحمن

هو الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ولد عام 1947، وهو الابن الحادي عشر من أبناء ناصر بن عبد العزيز آل سعود، أمه هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد، وهو من أمراء قبيلة شمر، وكان الأمير محافظ سابق للخرج، وهي إحدى محافظات الهامة في جنوب شرق الرياض.

تزوج الأمير عبد الرحمن أربعة، وهم:

  • الأميرة منيرة بنت محمد بن عبد العزيز آل سعود، والدة الأمير فيصل، والأميرة جواهر.
  • الأميرة وطفاء بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وهي مطلقته، وهي والدة الأمير عبد العزيز، والأمير عبد الإله، والأمير سعود، والأمير محمد.
  • الأميرة مشاعل بنت محمد بن عبد الله العيبان، وهي والدة الأمير سلمان.
  • عبير بنت عبد الله السويلم، وهي مطلقته.

وعاش الأمير عبد الرحمن بن ناصر محبا للخير وحل مشاكل المواطنين، وخاصة في محافظة السيح، والتي كانت أكبر مدنها هي الخرج، والتي أصبحت في عهده ذات نهضة عظيمة، وتغيرت معالمها بشكل تام عندما تولى الإمارة فيها، وذلك أواخر عام 2001.

وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود

عاجل| الديوان الملكى السعودى ينعي الأمير عبد الرحمن بن ناصر آل سعود

أحمد مراد

كاتب ومدون ومحرر مصري الجنسية خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر.


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