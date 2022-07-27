الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة الأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، كما أعلن عن موعد صلاة الجنازة يوم غد الخميس الموافق 29/ 7/ 2022، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في العاصمة السعودية الرياض، وكان نص البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي كما يلي:
«بيان من الديوان الملكي»
انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد (الخميس) بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.