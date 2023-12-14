أخبار السعودية

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أسامة محمد

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي له أمس الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

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وجاء في بيان الديوان الملكي أنه “توفي صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه – إن شاء الله – يوم الخميس الموافق 1 جمادى الآخرة 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

وأضاف البيان: “نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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