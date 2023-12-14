الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان رسمي له أمس الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود.

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وجاء في بيان الديوان الملكي أنه “توفي صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيتم أداء صلاة الجنازة عليه – إن شاء الله – يوم الخميس الموافق 1 جمادى الآخرة 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض”.

وأضاف البيان: “نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.