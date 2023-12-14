“الديوان الملكي” وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود
أعلن الديوان الملكي عن وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله آل سعود، حيث نقلت وكالة الأنباء السعودية واس خبر عن الديوان الملكي ينعي فيه وفاة والدة صاحب السمو الأمير بندر، فيما من المنتظر أن يصلى على والدة الأمير اليوم الخميس وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
جاء نص بيان الديوان الملكي الصادر اليوم الخميس 14 ديسمبر (1 جمادى الاخرة 1445) كالتالي:
“بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الخميس الموافق 1 / 6 / 1445 هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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وبدات التعزيات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة X في وفاة والدة الأمير بندر حيث نشر دكتور مشعل ممدوح عبر صفحته الرسمية:
ننعى عمتنا الأميرة جوزاء بنت سليمان العيسى آل علي رحمها الله واسكنها فسيح جنات النعيم عظم الله اجور بنيها اللواء الامير بندر بن عبد الله آل سعود ود مشعل و محمد ونواف وفيصل وزوجها سمو الامير عبدالله بن تركي بن عبد العزيز واحفادها والعزاء لأسرة العلي.