الديوان الملكي: وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود

أعلن الديون الملكي في بيان له مُنذ قليل عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر آل سعود.

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

«بيان من الديوان الملكي»

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه -إن شاء الله- يوم غد الجمعة الموافق 1445/5/24، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

ولد الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود في مدينة الطائف عام 1931، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حيث تلقى تعليمه في مدارس المملكة العربية السعودية، ثم التحق بجامعة القاهرة حيث حصل على درجة البكالوريوس في الحقوق.

شغل الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عدة مناصب حكومية رفيعة المستوى، منها وزير النقل والمواصلات (1952-1955) ووزير المالية (1960-1962) وسفير المملكة العربية السعودية لدى فرنسا (1962-1963).

في عام 1962 أسس الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود حركة الأمراء الأحرار، وهي حركة معارضة طالبت بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء.

وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز

تعرض الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود للنفي من المملكة العربية السعودية عام 1964، بعد أن تم اتهامه بمحاولة الإطاحة بالنظام الملكي، لكنه عاد إلى البلاد عام 1999 بعد مصالحة مع الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

كان الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود شخصية وطنية بارزة، وساهم في خدمة بلاده بمختلف المجالات، كما كان له دور بارز في دعم القضايا العربية والإسلامية.

أعربت الأوساط الرسمية والشعبية في المملكة العربية السعودية عن حزنها الشديد لوفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.