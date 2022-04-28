يعتبر الديوان الملكي السعودي واحد من أهم مؤسسات المملكة العربية السعودية حيث إنه يعتبر حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها وهو المكتب التنفيذي الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين ويهتم الديوان الملكي السعودي بتقديم العديد من المساعدات وأشكال الدعم إلى المواطنين ولا يقتصر الدعم المقدم على الدعم المالي فقط وإنما يشمل الدعم السكني والتعليمي وسداد الديون ويتم تقديم الخدمات من خلال مكتب الديوان الملكي والمسؤول الأول بالديوان معالي الأستاذ “فهد بن محمد بن صالح العيسى” رئيس الديوان الملكي ومكاتب الديوان الملكي بالعديد من مناطق ومدن الملك ويمكن لكافة المواطنين تقديم طلبات المساعدة إلى الديوان الملكي السعودي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم مساعدات فورية من الديوان الملكي السعودي وخطوات تقديم الطلب 1443.

ما هي طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي للحصول على مساعدة ؟

يمكن التواصل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC037/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQIsTAwdDQz9LQwNzQwCnS0tXPwMvYwNDAz0gxOL9L30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8f4ehsYGyuX5DtHg4ACHl1GA!!/

رابط الديوان الملكي السعودي للشكاوى وهو: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/7028

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحدة من خلال الرابط التالي: https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar

البريد الإلكتروني [email protected] .

الاتصال على رقم الهاتف من داخل المملكة: 8004000000 .

. الاتصال على رقم الهاتف من خارج المملكة: 920030003 أو 920022220 .

أو . التواصل مع البريد السعودي: الهدا 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

خطوات التقديم على مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي من هنا

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الخدمات المالية.

البدء في إملاء طلب المساعدة عن طريق إدخال كافة البيانات المطلوبة من الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني.

في النهاية يجب مراجعة البيانات التي تم إدخالها والتأكد من صحتها.

صيغة طلب المساعدة المالية من الديوان الملكي السعودي