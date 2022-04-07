الديوان الملكي السعودي يقدم المساعدات المالية عن طريق الاتصال المباشر والرد فورياً
يعتبر الديوان الملكي السعودي هو واحد من أهم مؤسسات المملكة العربية السعودية حيث أنه يعد حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها وهو المكتب التنفيذي الرئيس لخادم الحرمين الشريفين ويهتم الديوان الملكي السعودي بتقديم العديد من المساعدات وأشكال الدعم إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية ولا يقتصر الدعم على الأموال فقط وإنما يهتم بالدعم التعليمي والعلاجي والسكنى ويستهدف الديوان الملكي الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم الخدمات من خلال مكتب الديوان الملكي والمسؤول الأول بالديوان معالي الأستاذ “فهد بن محمد بن صالح العيسى” رئيس الديوان الملكي، وكذلك مكاتب الديوان الملكي بالعديد من مناطق ومدن الملك ويمكن لكافة المواطنين تقديم طلبات المساعدة إلى الديوان الملكي السعودي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الديوان الملكي السعودي يقدم المساعدات المالية عن طريق الاتصال المباشر والرد فورياً.
أنواع المساعدات المقدمة من الديوان الملكي السعودي
يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من المساعدات إلى المواطنين ومنها:
- الأراضي المجانية بجميع المناطق والمدن.
- يقدم الديوان الملكي المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل.
- يقوم بتقديم مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية على نفقة المملكة.
- سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه.
- سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك.
- العفو عن المساجين.
طرق التواصل المباشر مع الديوان الملكي السعودي
هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتواصل المواطنين مع الديوان الملكي وهي:
يمكن التواصل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC037/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQIsTAwdDQz9LQwNzQwCnS0tXPwMvYwNDAz0gxOL9L30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8f4ehsYGyuX5DtHg4ACHl1GA!!/
التواصل من خلال رابط الديوان الملكي السعودي للشكاوى وهو: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/7028
الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحدة من خلال الرابط التالي: https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar
- الاتصال على رقم الهاتف من داخل المملكة: 8004000000 من 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا.
- الاتصال على رقم الهاتف من خارج المملكة: 920030003 أو 920022220.
- البريد الإلكتروني [email protected].
- البريد السعودي: الهدأ 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.
خطوات الاستعلام عن منح الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي
- في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن منح الأراضي من المنصة الوطنية الموحدة ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9092
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.
- تحديد الأراضي المجانية وإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
خطوات تقديم طلب سداد ديون وقروض من الديوان الملكي السعودي
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية وبداية كتابة طلب المساعدة.
- إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- يجب أن يحتوي الطلب البيانات الخاصة بالقرض كاملة.
- تحديد قيمة القرض ونوعه.
- اسم البنك الذي تم الاقتراض منه.
- فرع البنك الذي تم الاقتراض من خلاله وعنوان الفرع.
- يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد السعودي.
- كما يمكن تسليم الطلب للديوان الملكي وفي حال تسليمه للديوان الملكي ستحصل على رقم للطلب.
خطوات طلب إلكتروني لمساعدة عاجلة أو منحة أرض مجانية من الديوان الملكي
- في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى بوابة التواصل مع الديوان الملكي السعودي ويمكن الدخول من خل الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/content/amer
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.
- تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والهوية الوطنية.
- إدخال رمز التحقق الذي يتم إرساله في رسالة نصية على رقم الهاتف الذي تم إدخاله.
- كتابة طلب المساعدة التي تحتاج إليها سواء مالية أو علاج أو قطعة أرض مجانية.
- يشترط أن لا يزيد الطلب عن 500 كلمة.