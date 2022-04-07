يعتبر الديوان الملكي السعودي هو واحد من أهم مؤسسات المملكة العربية السعودية حيث أنه يعد حلقة الوصل بين ملك المملكة العربية السعودية والحكومة ومؤسساتها وهو المكتب التنفيذي الرئيس لخادم الحرمين الشريفين ويهتم الديوان الملكي السعودي بتقديم العديد من المساعدات وأشكال الدعم إلى المواطنين في المملكة العربية السعودية ولا يقتصر الدعم على الأموال فقط وإنما يهتم بالدعم التعليمي والعلاجي والسكنى ويستهدف الديوان الملكي الأسر الفقيرة والأشد احتياجا وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

ومن الجدير بالذكر أنه يتم تقديم الخدمات من خلال مكتب الديوان الملكي والمسؤول الأول بالديوان معالي الأستاذ “فهد بن محمد بن صالح العيسى” رئيس الديوان الملكي، وكذلك مكاتب الديوان الملكي بالعديد من مناطق ومدن الملك ويمكن لكافة المواطنين تقديم طلبات المساعدة إلى الديوان الملكي السعودي من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة به، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم الديوان الملكي السعودي يقدم المساعدات المالية عن طريق الاتصال المباشر والرد فورياً.

الأراضي المجانية بجميع المناطق والمدن. يقدم الديوان الملكي المساعدات المالية لمحدودي الدخل والمطلقات والأرامل. يقوم بتقديم مساعدات العلاج من الأمراض المزمنة وإجراء العمليات الجراحية على نفقة المملكة. سداد الديون عن من عجز عن سداد ديونه. سداد القروض لمن تخلفوا عن السداد لعجزهم عن ذلك. العفو عن المساجين.

طرق التواصل المباشر مع الديوان الملكي السعودي

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن يتواصل المواطنين مع الديوان الملكي وهي: يمكن التواصل من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/agencies/agencyDetails/AC037/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivQIsTAwdDQz9LQwNzQwCnS0tXPwMvYwNDAz0gxOL9L30o_ArAppiVOTr7JuuH1WQWJKhm5mXlq8f4ehsYGyuX5DtHg4ACHl1GA!!/

التواصل من خلال رابط الديوان الملكي السعودي للشكاوى وهو: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/7028

الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحدة من خلال الرابط التالي: https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar

الاتصال على رقم الهاتف من داخل المملكة: 8004000000 من 8 صباحاً وحتى 12 ظهرا.

الاتصال على رقم الهاتف من خارج المملكة: 920030003 أو 920022220.

البريد الإلكتروني [email protected] .

. البريد السعودي: الهدأ 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن منح الأرض المجانية من الديوان الملكي السعودي

في البداية يقوم المستعلم بالدخول إلى رابط الاستعلام عن منح الأراضي من المنصة الوطنية الموحدة ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.my.gov.sa/wps/portal/snp/servicesDirectory/servicedetails/s9092

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار الخدمات الإلكترونية.

تحديد الأراضي المجانية وإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

خطوات تقديم طلب سداد ديون وقروض من الديوان الملكي السعودي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للديوان الملكي السعودي.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وبداية كتابة طلب المساعدة.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

يجب أن يحتوي الطلب البيانات الخاصة بالقرض كاملة.

تحديد قيمة القرض ونوعه.

اسم البنك الذي تم الاقتراض منه.

فرع البنك الذي تم الاقتراض من خلاله وعنوان الفرع.

يمكن إرسال الطلب عن طريق البريد السعودي.

كما يمكن تسليم الطلب للديوان الملكي وفي حال تسليمه للديوان الملكي ستحصل على رقم للطلب.

خطوات طلب إلكتروني لمساعدة عاجلة أو منحة أرض مجانية من الديوان الملكي