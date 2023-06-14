عاجل| الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة هناء آل سعود وموعد صلاة الجنازة عليها
أصدر الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بياناً قبل دقائق قليلة أعلن فيه وفاة الأميرة صاحبة السمو هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله تبارك وتعالى لها بأن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته.د
بيان الديوان الملكي السعودي بوفاة الأميرة هناء
ووفق بيان الديوان الملكي السعودي فإن الأميرة هناء بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود انتقلت إلى جوار ربها اليوم، وسوف يُصلى الجنازة على جثمانها عصر الخميس بمحافظة جدة في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبد الرحمن.
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وجاء نص بيان الديوان الملكي وفق ما يلي.
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.