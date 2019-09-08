الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود







ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية، فقد أعلن الديوان الملكي السعودي مساء أمس الأحد عن وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وقد أكد البيان الملكي على أنه يصلى عليه إن شاء الله اليوم الإثنين الموافق العاشر من محرم 10-01-1441هـ، وذلك بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، نسأل الله أن يتغمده في واسع رحمته ومغفرته ورضوانة وأسكنه الله فسيح جنانه، ونتقدم نحن في إدارة موقع نجوم مصرية بالتعازي للشعب السعودي بوفاة الأمير فيصل بن فهد آل سعود، ونسأل الله أن يتغمده في رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.







من هو الأمير فيصل بن فهد آل سعود

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية كافة الاخبار المتعلقة في المملكة ، حيث سوف نرصد لكم حياة الأمير فيصل بن فهد آل سعود الأمير السعودي، حيث يعرف الأمير بإسم فيصل بن فهد بن عبدالعزيز هو أحد أهم الأمراء في السعودية حيث ولد في العاصمة الرياض عام 1964، وقد درس في مدينة الرياض كافة المراحل الدراسية، وقد تولي العديد من المناصب المهمة في دولة المملكة، حيث تولى منصب نائب الرئيس العام لرعاية الشبان، وقد تولي منصب رئيس اللجنة الوطنية، ورئيس الإتحاد السعودي، والعديد من المناصب الأخرى، وقد عمل الأمير بشكل مستمر في خدمة الشعب السعودي.