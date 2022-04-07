الديوان الملكي السعودي للمساعدات المالية الفورية في رمضان 1443هـ

يوجد الكثير من الغارمين والفقراء وأسر السجناء والأرامل والمطلقات وغيرهم من الذين هم غير قادرين على مواجهة أعباء الحياة اليومية من مصاريف وغلاء وارتفاع في الأسعار وخاصة في الشهر الكريم، التي يقبل فيه المواطنين بشراء الكثير من المنتجات الغذائية، لذلك تتجه أنظار الكثيرون إلى موقع الديوان الملكي السعودي للتقديم في طلب المساعدة والتي تختلف من نوع إلى آخر، فقد يتجه الكثيرون إلى طلب إعانة مالية عاجلة أو طلب لسداد الديون أو طلب للعلاج على نفقة الدولة، أو التقديم على طلب المنح الأراضي السكنية أو غيرها من المساعدات الإنسانية، وأتاح الديوان الملكي السعودي للمواطنين التقديم للحصول على المساعدات بشروط يجب أن يتم القيام بها لكي تتم عملية القبول في المساعدات، أهم هذه الشروط أن يكون المتقدم لطلب المساعدات يحمل جنسية سعودية ولكن هناك بعض الاستثناءات الخاصة بزوجات السعوديين والأرامل والمطلقات.

رقم الديوان الملكي السعودي

بعد قيامك بالتقديم للحصول على المساعدة، تحتاج إلى أن تعرف ما تم التوصل إليه في عملية القبول من عدمه عن طريق الاتصال بمكتب للديوان الملكي من خلال:

للاتصال من داخل المملكة اتصل على الرقم 8004000000

الاتصال من خارج المملكة اتصل على 920030003.

خطوات التقديم على المساعدات من الديوان الملكي

في البداية قم بالدخول على رابط الديوان الملكي. بعد ذلك قم باختيار الخدمات الإلكترونية. بعد ذلك قم بالتسجيل في المساعدات. بعد ذلك قم بتسجيل بيانات الشخصية. الضغط على إرسال. بعد ذلك انتظر بعض الوقت حتى يتم الرد على طلب المساعدة.

نموذج طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي