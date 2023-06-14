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«الديوان الملكي السعودي»: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

إيمان فهد

صدر عن الديوان الملكي اليوم بيان ينعي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، ويوضح أن صاحبة السمو الملكي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وبين البيان موعد الصلاة على الفقيدة والمقرر بأن يكون يوم غدِِ الخميس والذي يوافق تاريج 26/11/1444، على أن يكون بمسجد الأمير سعود عقب صلاة العصر مباشرةً، وذلك بمحافظة جدة.

«الديوان الملكي»: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

نص بيان الديوان الملكي

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اصدر الديوان الملكي بيانًا ومفاده كالتالي:

وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الخميس الموافق 1444/11/26 بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من هي الأميرة هناء بنت عبدالله

هي زوجة الأمير فيصل بن مقرن ومن الشخصيات المرموقة بالمملكة، لأنها ساهمت في إعلاء دور السعوديات من خلال اهتمامها بالنساء في جميع المجالات وأبرزها المجال الرياضي والتوعية بالأنظمة الغذائية الصحية، ولها دورًا فعٌال في الجمعيات الإنسانية، وتُقدم الدعم للفتيات معنويًا ومهنيًا، والجديد بالذكر أنها تحمل الجنسية السعودية.

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إيمان فهد

محررة منذ عام 2015.. متخصصة في تقديم المحتوى الخبري، أكتب بشغف وأهتم بتقديم محتوى مفيد يتضمن على معلومات دقيقة من مصادر رسمية من خلال المتابعة المستمرة لتغطية الأحداث لحظة بلحظة، بجانب الكتابة أقوم حاليًا بإدارة موقع متخصص في الخدمات السعودية.

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