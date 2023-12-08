الدولار اليوم.. ارتفاع طفيف وسعر تاريخي لـ الريال السعودي في السوق السوداء

يعيش الشعب المصري حالة من الترقب بسبب أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة الحالية، والتي تنعكس على الحياة المعيشية للفرد والأسرة سواء بالسلب أو الإيجاب من حيث أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وشهد سوق التداول اليوم ارتفاعًا طفيفًا لتداول الدولار أمام الجنيه المصري بالمقارنة بالأيام الماضية، بينما جاءت أسعار تداول الريال السعودي تاريخية مقارنًة بما شهدته الفترة السابقة.

أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم الجمعة

استقرت اسعار العملات اليوم الجمعة الموافق 8/12/2023، في البنوك المصرية، حيث جاء سعر الدولار ثابتًا أمام الجنيه المصري، وثبت سعر الدولار الأمريمي عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

بينما جاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، فيما الدينار الكويتي سجل 99.05 جنيه للشراء، و100.08 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 38.57 جنيه للشراء، و38.84 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لأخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

وشهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ثباتًا، حيث سجل 33.07 جنيه للشراء، و33.29 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والريال السعودي في السوق السوداء

جاءت أسعار العملات في السوداء مختلفة كليًا عن ما جاءت عليه في البنوك المصرية الرسمية، حيث جاء سعر الدولار بـ 48 جنيه، ليرتفع بشكل طفيف عن الايام الماضية، والذي سجل فيها أسعارًا ما بين 44 جنيه إلى 47 جنيه.

بينما شهد صرف الريال السعودي ارتفاعًا كبيرًا، حيث جاء سعره بـ 12 جنيه ليواصل الارتفاع في هذه الأوقات، عن ما كان عليه خلال الفترة الماضية.

ويخشى المصريين ارتفاعًا مفاجئًا للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل خلال الفترة الراهنة على اتخاذ إجراءات تصحيح للاقتصاد المصري.