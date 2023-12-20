أخبار السعودية

الدوريات الأمنية بعسير تقبض على سعودي لترويجه 157 كيلو جراما من القات

أحمد مراد

ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مواطن سعودي لترويجه (157) كيلو جراما من القات المخدر، قام بتخبئتها في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيد، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية قبله، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وإذ تهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات، عن أي نشاط ذات صلة بترويج أو تهريب المخدرات.

ونشرت الجهات الأمنية الأرقام الآتية:

  • الاتصال من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.
  • الاتصال برقم (999) في بقية مناطق المملكة.
  • رقم (995)، وهو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
  • المراسلة عن طريق الإيميل: 995@gdnc.gov.sa.
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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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