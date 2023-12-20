الدوريات الأمنية بعسير تقبض على سعودي لترويجه 157 كيلو جراما من القات
ألقت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير، القبض على مواطن سعودي لترويجه (157) كيلو جراما من القات المخدر، قام بتخبئتها في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيد، وتم إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية قبله، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وإذ تهيب الجهات الأمنية بجميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات، عن أي نشاط ذات صلة بترويج أو تهريب المخدرات.
ونشرت الجهات الأمنية الأرقام الآتية:
- الاتصال من خلال الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية.
- الاتصال برقم (999) في بقية مناطق المملكة.
- رقم (995)، وهو رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
- المراسلة عن طريق الإيميل: 995@gdnc.gov.sa.