متى نزول الدفعة 45 حساب المواطن وكيفية الاستعلام عن الرصيد في الحساب

يترقب ملايين من المواطنين السعوديين المسجلين في برنامج حساب المواطن ويتساءلون متى نزول الدفعة 45 حساب المواطن وإيداعها في حساباتهم البنكية، وذلك مع اقتراب الموعد المقرر حسب الجدول الزمني لنظام الصرف، حيث تعتبر دفعات حساب المواطن أبرز وأهم برنامج دعم مالي في المملكة العربية السعودية الذي أُطلق لمساعدة المواطنين الأشد احتياجًا في مواجهة أعباء الحياة وما قد ينشأ من تبعات الإصلاحات الاقتصادية وما تتطلب من رفع الدعم عن العديد من القطاعات الحيوية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وفي هذه المقالة سوف نستعرض موعد إيداع الدفعة 45 دورة شهر أغسطس 2021، وطريقة الاستعلام عن الرصيد في حساب المواطن.

متى نزول الدفعة 45 حساب المواطن

موعد إيداع دفعة شهر أغسطس دعم حساب المواطن

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد إيداع الدفعة 45 حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين المحققين لشرائط أهلية الاستحقاق والمكتملة طلباتهم، وفقًا للموعد المقرر شهريًا والذي يوافق يوم العاشر من كل شهر حسب التقويم الميلادي، على أنه يتم تأخير الصرف أو تقديمه يومًا إذا صادف يوم العاشر إجازة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وعلى ذلك فإن موعد ايداع الدفعة 45 دورة أغسطس سيكون صباح يوم الثلاثاء العاشر من أغسطس 2021.

كيفية الاستعلام عن الرصيد في حساب المواطن

وضمن إطار الاستعلام عن موعد نزول الدفعة 45 حساب المواطن يتساءل الكثيرون عن كيف أعرف رصيدي في حساب المواطن وهو ما أوضحه البرنامج من خلال حساب خدمة المستفيدين على موقع “تويتر” وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة برنامج حساب المواطن الرسمي .

اختيار الخدمة “الاستعلام عن حساب المواطن من القائمة الظاهرة في الصفحة الرئيسية.

إدخال المستفيد رقم هويته الوطنية الخاصة به.

الضغط على زر الاستعلام.

كيفية معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن مرارًا طريقة معرفة قيمة الاستحقاق من دعم البرنامج في معرض الرد على التساؤلات التي ترده بهذا الشأن، حيث قال أن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي: الحاسبة التقديرية

ضوابط الدعم الجديدة في حساب المواطن

وفي سياق منفصل عن موعد نزول الدفعة 45 حساب المواطن، يجدر التذكير بأن البرنامج أقر ضوابط جديدة للدعم وأبرزها :