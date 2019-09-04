لمستحقي الدعم: رابط حاسبة حساب المواطن التقديرية وموعد صرف الدفعة الـ22

مع اقتراب موعد صرف الدفعة الـ22 من برنامج حساب المواطن، تبدأ عمليات البحث في التزايد عن رابط دخول حساب المواطن، وذلك لكي يتحرى لمستحقي الدعم من الضمان الإجتماعي معرفة مبلغ الأستحقاق للدفعة الجديدة، وهي دفعة شهر سبتمبر الحالي، البوابة الإلكرونية تتبع وزارة العمل والتنمية السعودية.







تجد الإشارة إلى أن البرنامج قام بإيداع الدفعة السابقة وهي دفعة شهر أغسطس يوم 8 من الشهر المنصرم وذلك، بعدما تزامن يوم العاشر مع عطلة عيد الأضحى المبارك.

برنامج حساب المواطن السعودي







برنامج حساب المواطن تم إنشائه، ليساعد المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض على مواجهة أعباء وتكاليف الحياةن، في ظل المجهود الذي تبذله السعودية في التطوير والإصلاح من الجوانب الأقتصادية في الممكلة، وتم إنشاء البرنامج حسب رؤية 2030 الذي أطلقلها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وصل إجمالي المبلغ الذي تم إيداع في حسابات المواطنين المستحقين للدعم حتى الآن وعلى مدار سنتين حوالي أكثر من 50 مليار ريال سعودي، بمعدل 2.5 مليار شهرياً، بكل تأكيد أثبت البرنامج نجاحه في التقليل من أثر الإصلاحات الأقتصادية على المواطن العادي.







موعد صرف الدفعة الـ22 من برنامج حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على تويتر أن موعد صرف الدفعة الثانية والعشرون، سوف يتم يوم 10 سبتمبر الجاري، ويستمر الإيداع على مدار اليوم، وبإمكان جميع المواطنين المستحقين للدعم من البرنامج الاستعلام برقم الهوية عن الدفعة الـ22 من خلال البوابة الإلكترونية، ومن المقرر أن تفتح البوابة الإلكترونية لإستقبال طلبات الإعتراض على مبلغ الدفعة بعد موعد إيداع الدفعة بأيام قليلة.







التعرف على مبلغ الإستحقاق قبل إيداع الدفعة

توفر بوابة حساب المواطن وسائل شتى للتواصل وطرح الإسئلة، وتقوم خدمة العملاء بالرد على استفسارات المواطنين، وهناك وسائل شتى للتواصل منها الحساب الرسمي على تويتر، وخدمة صوتك مسموع، ومركز الاتصال 19912، تلقى البرنامج تسائل بشأن كيفية التعرف على مبلغ الدعم المتوقع قبل موعد إيداع الدفعة؟ وكانت الإجابة بأن ذلك يتم من خلال حاسبة حساب المواطن التقديرية، التي يوفرها البرنامج عبر البوابة الإلكترونية.

السجيل في الدفعة الـ23 من حساب المواطن

يإمكانك الآن التسجيل في حساب المواطن للأستفادة من الدفعة القادمة، وهي دفعة شهر أكتوبر، ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية ” الرابط مرفق بالأعلى” وأعلن البرامج أن آخر موعد للتسجيل قبل يوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري وهو موعد إيداع الدفعة الـ22 من حساب المواطن.