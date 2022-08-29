الدفعة الرابعة.. «الحرس الوطني» يعلن انطلاق برنامج «القيادة والأركان» لعام 1444هـ

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بدء برنامج «القيادة والأركان» الدفعة الرابعة للعام 1444هـ، بحضور نائب قائد كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، اللواء الركن الدكتور محمد الحميان، ويأتي ذلك في إطار تحمل الوزارة المسئولية عن الدفاع عن البلاد وحماية أراضيها ونشر السلام داخلها، ولقيمتها الكبيرة يرغب العديد من الطلاب الانتماء إليها.

ومن جهته، قال مدير مكتب إدارة البيانات بوزارة الحرس الوطني، المقدم المهندس عبدالله الأسمري، إن حماية البيانات للمواطنين أمر هام وسيكون من جهتين، الأول هو الجهة أو المنظومة نفسها والثاني من قبل الفرد، مؤكدًا أنه يجب على الجهة العمل على التوعية بأهمية حماية البيانات الشخصية، والبيانات الحساسة، لكي يتم معالجتها وحفظها بالشكل الصحيح في أماكنها المناسبة لحين الرجوع لها.

وكانت قد أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، عن طرح وظائف إدارية شاغرة بمجال الدعم الإداري والسكرتارية للرجال والنساء بمدينة الرياض وفقًا لعدة شروط، موضحة تفاصيل الوظائف الشاغرة وهي: السكرتارية، والدعم الإداري، وكتابة المراسلات، واستقبال المكالمات.

وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني:

المسميات الوظيفية المطلوبة:

مساعد إداري ثالث

(ADMINISTRATIVE ASSISTANT III)

المتطلبات للوظائف الشاغرة:

درجة البكالوريوس في تخصصات (إدارة الأعمال، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، اللغات والترجمة، الفنون، العلوم التطبيقية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها.

خبرة سابقة 1 سنة في مجال العمل.

حاصل على تدريب في مجال العمل بعد التخرج (لا يشترط الخبرة المسبقة).

طريقة تقديم الحرس الوطني ثانوي 1444:

التوجه إلى موقع وزارة الحرس الوطني السعودي.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختيار القبول والتسجيل.

إضافة رقم الهوية.

تدوين تاريخ الميلاد المتعلقة بالمتقدم.

قراءة التعليمات والأحكام والموافقة عليها.

الذهاب إلى صفحة التسجيل.

النقر على تسجيل جديد وبحالة تواجد حساب سابق يتم الضغط على تعديل طلب سابق.

إضافة المعلومات المطلوبة بدقة.

الضغط على إرسال.

اختيار إرسال.

شروط التقديم على وظائف الحرس 1444: