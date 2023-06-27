“الدفاع المدني” يُعلن تجهزه في المزدلفة لاستقبال الحجاج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن رفع درجة الاستعداد في المزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نزولهم من عرفات.

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، أنه تم فرض كافة الإجراءات والتجهيزات الهامة المتمثلة في “أعمال السلامة والإسناد في حالات الطوارئ”.

وأضافت أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ التجهيزات الشاملة غدًا الأربعاء فور نزول الحجاج من جبل عرفات.

وفي سياق سابق رفعت المديرية درجة الاستعداد بمشعر عرفة من أجل استقبال ضيوف الرحمن لتوفير الحماية الأمنة لهم، من خلال تفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها على جبل عرفات.