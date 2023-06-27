أخبار السعودية

“الدفاع المدني” يُعلن تجهزه في المزدلفة لاستقبال الحجاج

مصطفى شاهين

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية عن رفع درجة الاستعداد في المزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد نزولهم من عرفات.

"الدفاع المدني" يتجهز في مزدلفة لاستقبال الحجاج

وأكدت المديرية في بيان لها اليوم، أنه تم فرض كافة الإجراءات والتجهيزات الهامة المتمثلة في “أعمال السلامة والإسناد في حالات الطوارئ”.

- صورة 1 - "الدفاع المدني" يُعلن تجهزه في المزدلفة لاستقبال الحجاج

وأضافت أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ التجهيزات الشاملة غدًا الأربعاء فور نزول الحجاج من جبل عرفات.

وفي سياق سابق رفعت المديرية درجة الاستعداد بمشعر عرفة من أجل استقبال ضيوف الرحمن لتوفير الحماية الأمنة لهم، من خلال تفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي وغيرها من الإجراءات التي تم اتخاذها على جبل عرفات.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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