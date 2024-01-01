الدفاع المدني ينقذ 3 أشخاص من الموت بعد سقوط واجهة مبنى بالرياض

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية عن إنقاذ 3 أشخاص بفضل جهود فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض، حيث تم إنقاذهم إثر سقوط جزئي لواجهة مبنى قيد الإنشاء في حي الصحافة.

لحظة إنقاذ 3 أشخاص إثر سقوط جزئي بواجهة مبنى تحت الإنشاء بحي الصحافة - مصدر الصورة: حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر

ووفقًا لبيان نُشر عبر حساب المديرية على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى ذلك قد أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن نجاحها في تحرير طفلة علقت في قطعة معدنية، مع تأكيد حالتها الجيدة.

#الدفاع_المدني بالرياض ينقذ (3) أشخاص إثر سقوط جزئي بواجهة مبنى تحت الإنشاء بحي الصحافة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية. pic.twitter.com/FTiurDjnMO — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 31, 2023

وعلى جانب آخر، تحركت فرق الإنقاذ للسيطرة على حريق في منطقة الرياض، حيث تمكنت من إخماد الحريق الذي نشب في شقة بعمارة سكنية دون وقوع إصابات أو خسائر.