الدفاع المدني ينقذ طفلًا علق في غسالة ملابس بالمدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم السبت، أن إدارة دفاع مدني المدينة المنورة تمكنت من إنقاذ طفل علق في غسالة ملابس، حيث تحركت فرق الإنقاذ بسرعة وبذلت جهودًا مضنية لتحرير الطفل.

الدفاع المدني بالمدينة المنورة لحظة تحرير طفل علق في غسالة ملابس - مصدر الصورة: حساب الدفاع المدني السعودي على تويتر

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أكدت المديرية أن الطفل الذي تم إنقاذه بحالة جيدة وأنه تم التأكد من صحته قبل تسليمه لأهله سالمًا.

تم نشر صورة للطفل أثناء عملية الإنقاذ، لتوضيح الجهود المبذولة من قبل الفريق المتخصص الذي قام بالمهمة بكل حرص وحرفية، ولم يغادر الموقع قبل التأكد من سلامة الطفل.

#الدفاع_المدني بالمدينة المنورة يحرر طفل علق في غسالة ملابس، وهو بصحة جيدة. pic.twitter.com/i3ENRTLf49 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 10, 2023

تأسس جهاز الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية في منتصف عام 1343 هـ بهدف حماية السكان والممتلكات من خطر الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، حيث يقدم الجهاز مساعدة وإغاثة للمصابين ويضمن سلامة وسائل المواصلات والاتصالات في المجتمع، كما يقوم بحماية المنشآت العامة ومصادر الثروة الوطنية في حالات السلم والحرب والطوارئ.

تكوين الجهاز بدأ عندما أسست حكومة المملكة العربية السعودية جهاز الشرطة في عام 1346 هـ كمديرية للأمن العام، ثم تحولت إلى مديرية للشرطة العامة. وفي عام 1349 هـ، تم إنشاء أول فرقة إطفاء في المملكة في مكة المكرمة، وفي نفس العام أصدرت المملكة قرارًا بتوحيد جهاز الشرطة تحت قيادة واحدة تتخذ من مكة المكرمة مقرًا لها.

في عام 1380 هـ، تم تغيير اسم الرئاسة إلى المديرية العامة للإطفاء وانفصلت عن الأمن العام وأصبحت تابعة لوزارة الداخلية في 10 جمادى الأولى 1406 هـ، الموافق 20 يناير 1986 م، وفيما بعد صدر مرسوم ملكي بتغيير اسم الجهاز إلى الدفاع المدني، وأصبح الجهاز أحد الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.