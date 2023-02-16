الدفاع المدني يعلن: ستة منشآت تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

قامت المديرية العامة للدفاع المدني بتحديد قائمة خاصة تتضمن المنشآت والمرافق التي ستطبق عليها أحكام نظام استعمال كاميرات المراقبة الأمنية، ومن بينها نذكر لكم الأندية والملاعب الرياضية والمنشآت، كما أشارت المديرية إلى أن القائمة تتضمن أيضا المنشآت الثقافية العامة والخاصة أيضا، بالإضافة إلى مراكز الشباب والمنشآت الترفيهية وكذلك المنشآت التي تقدم خدمات غذائية.

أماكن يطبق عليها نظام المراقبة

كشف الدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية بأن نظام استخدام كاميرات المراقبة سيشمل العديد من المنشآت، وبالإضافة إلى ما سبق لا بد من أن نذكر لكم بأن القائمة تتضمن أيضا أماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية الخصصة لاستقبال الزوار، وكذلك المتاحف العامة والخاصة، كما أشارت لملاحظة هامة وهي أنه من المحظور تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في دورات المياه.

نبذة عن النظام

إن المقصود باستعمال نظام كاميرات المراقبة الأمنية هو وضع مجموعة من أجهزة كاميرات المراقبة الأمنية، وقد تكون ثابتة أو متحركة، بحيث يتم إعدادها من أجل التقاط الصور المتحركة في مختلف المواقع التي توضع فيها، والجهات التي يحق لها الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات أو معالجة بياناتها وتحليلها هي وزارة الداخلية بالمملكة ورئاسة أمن الدولة أيضا.

ما هي المواقع المستثناة

هناك مواقع يستثنى تركيب كاميرات المراقبة فيها، وهذا نظرا للخصوصية الفردية التي تتميز بها، وهي:

غرف الكشف الطبي والعلاج الطبيعي

كذلك غرف تبديل الملابس وصالونات النساء والأندية التي تتواجد بها النساء فقط

دورات المياه والوحدات السكنية المتواجدة في مرافق الإيواء السياحي

الأمر يشمل أيضا غرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، وكل ما تحدده اللائحة من الأماكن حسب ما يعمل به النظام.

استيراد الكاميرات

نوّه نظام مراقبة الكاميرات بأنه لا يجوز للمواطنين استيراد كاميرات المراقبة أو ممارسة نشاط تصنيع المنصوص عليها في النظام أو تركيبها أو القيام ببيعها وتشغيلها دون إذن من وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية حسب الإجراءات الموضوعة في اللائحة.

بهذا نصل إلى نهاية مقال عرضنا لكم فيه موضوع هام ‘لنت عنه وزارة الدفاع المدني، وهو بخصوص أهم المستجدات بخصوص المنشآت التي تطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة.