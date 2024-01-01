الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع بجدة

تمكن رجال المديرية العام للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من إخماد حريق اندلع في مستودع بحي الخمرة في مدينة جدة، دون وقوع إصابات.

نيران مشتعلة - مصدر الصورة: مولدة بالذكاء الاصطناعي بواسطة كاتب المقال

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات إخماد الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة عليه في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

#الدفاع_المدني بجدة يخمد حريقًا في مستودع بحي الخمرة، ولا إصابات. pic.twitter.com/BsXi71AgY3 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 31, 2023

وفي سياق آخر تمكن رجال الدفاع المدني بالرياض منذ ساعات من إخماد حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية بحي الخزامى، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة “إكس” أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات إخماد الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة عليه في وقت قصير، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.