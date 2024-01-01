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الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع بجدة

أسامة محمد

تمكن رجال المديرية العام للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية من إخماد حريق اندلع في مستودع بحي الخمرة في مدينة جدة، دون وقوع إصابات.

الدفاع المدني يسيطر على حريق ضخم في مستودع بجدة

نيران مشتعلة - مصدر الصورة: مولدة بالذكاء الاصطناعي بواسطة كاتب المقال

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات إخماد الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة عليه في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وفي سياق آخر تمكن رجال الدفاع المدني بالرياض منذ ساعات من إخماد حريق اندلع في شقة بعمارة سكنية بحي الخزامى، دون وقوع إصابات أو خسائر.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني عبر منصة “إكس” أن فرق الإنقاذ باشرت عمليات إخماد الحريق فور تلقيها البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة عليه في وقت قصير، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

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عن الكاتب:
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أسامة محمد

محرر صحفي لدي خبرة أكثر من 10 سنوات في هذا المجال، حيث أنني أستطيع كتابة المقالات والتقارير والأخبار بالإضافة إلى تطوير وتدقيق المواد الصحفية من حيث الأخطاء الإملائية والنحوية واللغوية.

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