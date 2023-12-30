أخبار السعودية

الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الأمطار

محمود سليم

تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية حالة مطرية، وعليه توجّه مديرية الدفاع المدني رسالة إلى المواطنين لتحذيرهم من المخاطر المحتملة أثناء الأمطار.

معرض "آمن"-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية واس

الابتعاد عن الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الأمطار، والابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار. كما تواصل المديرية متابعة الحالة المطرية ميدانيًا.

وفي هذا السياق، كشف مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، كما أكدت عدم السباحة في الأودية كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الالتزام بالتعليمات

تهيب مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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