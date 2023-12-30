الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الأمطار

تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية حالة مطرية، وعليه توجّه مديرية الدفاع المدني رسالة إلى المواطنين لتحذيرهم من المخاطر المحتملة أثناء الأمطار.

معرض "آمن"-مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية واس

الابتعاد عن الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء الأمطار، والابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار. كما تواصل المديرية متابعة الحالة المطرية ميدانيًا.

وفي هذا السياق، كشف مركز الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، كما أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من عدة مناطق.

#الدفاع_المدني يواصل متابعة الحالة المطرية التي تشهدها معظم مناطق المملكة ميدانيًا، ويدعو إلى الابتعاد عن الأودية وتجمع مياه الأمطار.#الوقاية_أمان pic.twitter.com/m2Hw4kBILd — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 30, 2023

البقاء في أماكن آمنة

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، كما أكدت عدم السباحة في الأودية كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الالتزام بالتعليمات

تهيب مديرية الدفاع المدني بالمواطنين الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.