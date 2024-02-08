الدفاع المدني يدعو السعوديين لأخذ الحيطة والحذر من طقس المملكة

بلاد الحرمين الشريفين على أعتاب طقس شديد الصعوبة، بعد تحذيرات المركز الوطني السعودي للأرصاد في التقرير الصادر له خلال الساعات القليلة الماضية.

تفاصيل طقس السعودية والمناطق المتأثرة بالأمطار الرعدبة

شدد المركز الوطني السعودي للأرصاد في تقريره على أن هناك أمطار رعدية قوية ستضرب عدد من المناطق خلال الخمسة أيام المقبلة.

وأوضح أن المناطق التي ستتأثر بأمطار رعدية وقد تصل إلى سيول مع رياح شديدة السرعة محملة بالأتربة هي مكة المكرمة وما بها من مناطق ك :”الطائف، العرضيات، ميسان، أضم، الكامل”.

وأيضًا ستشهد العاصمة الرياض وما حولها من مناطق ك: “الدوادمي، شقراء، عفيف، القويعية، المجمعة، ثادق، الغاط، زلفي”، رياح تحمل أتربة وتقلبات جوية كبيرة مع هطول شديد للأمطار.

فيما ستتأثر “عسير، وجازان، والباحة، والحدود الشمالية والشرقية، والقصيم” بالرياح الشديدة والأمطار الرعدية أيضًا.

بينما هناك عدة مناطق ستتعرض لرياح هابطة السرعة مثيرة للأتربة وأمطار متوسطة كدة مناطق في العاصمة الرياض: “الرياض العاصمة، وادي الدواسر، الأفلاج، المزاحمية، مرات، رماح”.

ومناطق: “الدرعية، حريملاء، الخرج، ضرما، حوطة بني تميم”، بالإضافة إلى الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة.

أمطار رعدية على مناطق عدة في السعودية

#الدفاع_المدني يدعو إلى الحيطة والحذر، حيث تشير التوقعات إلى هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.#عكاظ pic.twitter.com/QsFfbEVA5I — عكاظ (@OKAZ_online) February 7, 2024

وشهد تقرير المركز الوطني السعودي للأرصاد ضرورة أخذ المواطنين السعوديين الحيطة والحذر من الطقس السيء الذي يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، حيث بطون النزول ليلًا للضرورة القصوى فقط.

وشدد على أن هناك أمطار رعدية قوية ستشهدها عدة مناطق مما يجعل هناك خطورة من الاقتراب من أماكن تجمع المياه، خاصة للأطفال.